Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Sele: “Ustedes no representan a Costa Rica”

Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Sele. (Teletica Deportes/Captura)

Tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Haití este martes, la molestia de la afición es evidente.

Este miércoles, en Teletica Deportes, Rolando Fonseca, Melissa Alvarado y Mauricio Wright analizaron el partido, y el exdelantero no se guardó nada y criticó con dureza al Comité Ejecutivo, a Miguel Herrera y a los jugadores.

“Cuando no hay pantalones, cuando no hay decisiones, pero cuando ven que sus dineros del premio del Mundial se están yendo, realmente ahí es donde viene la toma de decisiones.

“Una noche amarga más, una noche más donde los jugadores quedan debiendo. Por más que les decimos que podemos creer en ellos, por más que les decimos que no tienen el carácter ni la personalidad, una vez más vimos que el liderazgo de la Selección Nacional carece”, expresó el exfutbolista.

Fonseca señaló la falta de lectura de juego y se mostró indignado con el empate.

“Cuando tenemos una generación de jugadores que no ha ganado nada, ojo, que no han ganado nada, pero que han ganado mucho en sus vidas privadas, es lamentable, y es lamentable porque ustedes no se ayudan, chicos, ustedes no representan a Costa Rica, no quieren representarlo.

“Hoy espero que Osael (Maroto), don Joseph, Jafet Soto, Juan Carlos Rojas, don Sergio Hidalgo, don (Leo) Vargas y muchos más que están en ese Comité Ejecutivo, tomen decisiones y que salgan a dar la cara, que no esperemos a más”, agregó.

El exdelantero mencionó que si los dirigentes deciden mantener el proyecto, deben asumir la responsabilidad, porque la afición ha estado presente y apoyando, pero siente que los jugadores no están respondiendo a ese respaldo.