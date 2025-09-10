Miembro de la Fedefútbol habló sobre el futuro del Piojo Herrera tras el terrible arranque de Costa Rica

La presión sobre Miguel Herrera se volvió grande tras este martes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luego del mal arranque de Costa Rica en la fase final de la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026, la afición y prensa pidieron en un solo coro la salida de Miguel “Piojo” Herrera como técnico de la Tricolor.

Incluso, acabado el partido, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol estuvieron hablando por varios minutos.

En la charla estaban Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol; Ignacio Hierro, director de selecciones; Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Fedefútbol, y también se acercó Joseph Joseph, miembro del Comité Ejecutivo.

Joseph Joseph afirma que Mguel Herrera continuará en la Selección de Costa Rica.

Al acabar la charla, Joseph habló con Deportes Repretel y negó que se hubiera dado una reunión por ese tema y defendió la continuidad del técnico.

“No, no, no se va, no está en duda, él se queda, hay una desazón, claro, por los resultados, porque no es lo que queremos”, comentó.

Pese a las palabras del también jerarca de Alajuelense, hay una fuerte presión sobre la labor del Piojo y muchos esperan un cambio para cuanto antes.