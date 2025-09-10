Piojo Herrera terminó de enojar a la afición de Costa Rica con todo lo que dijo tras empate con Haití

Miguel Herrera quedó muy señalado tras el empate entre Costa Rica y Haití. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo visto en el partido entre Costa Rica y Haití dejó muy molesta a la afición tica y lo que dijo Miguel “Piojo” Herrera en conferencia de prensa pudo terminar de caldear los ánimos.

Al entrenador lo cuestionaron varios aspectos, uno fue su continuidad en el banquillo de la Sele y afirmó que por su propia cuenta no se marchará.

“Sería lo más cobarde de mi parte dar un paso al costado, si los directivos toman otra decisión, sería algo de ellos, pero yo estoy trabajando, hay una idea y si no fuera así, no hubiéramos sido mejores en el primer tiempo”, dijo sobre su puesto.

Otro de los detalles que a muchos dejó parados de uñas fue cuando aseguró que no entiende cómo su equipo cambió tanto de un tiempo a otro y se desconectó al punto que hasta les dieron la vuelta al marcador.

“No entiendo qué pasa y regalamos jugadas tontas, un penal que no tenemos que regalar y le damos iniciativa al rival. Es obvio que la afición no está contenta, porque no sacamos el resultado que queríamos y hay que seguir peleando”, comentó.

Miguel Herrera asegura que no entiende cómo su equipo se desconectó por 20 minutos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al decir que no entiende qué pasa, al timonel lo cuestionaron con dureza cómo, si él es el entrenador, no puede dar una explicación y entonces se picó.

“¿Por qué se deja de hacer lo que se hacía bien? Por momentos, en lapsos del encuentro, porque fueron 20 minutos del segundo tiempo y después se tiene la determinación. Keylor tapa el penal y no hay reacción de tomar la pelota, no hay esa determinación, y al tipo que lanzó le quedó el rebote y remató solo. Pero el barco no va a la deriva: busco el partido, saco gente de atrás y busco el partido", comentó.

Al cuestionarle cuánta responsabilidad asume de lo ocurrido, se tiró toda la culpa, pero aún seguía enganchado de la respuesta anterior y hasta le tiró un filazo al periodista Anthony Porras de Radio Columbia.

“Soy el responsable de esto, la culpa es mía. Me trajeron para que esto funcione, tiene que funcionar, porque la idea es mía. Yo no dije que no tenía idea del juego, fueron 20 minutos. No me dejaste terminar al compañero Porras (Anthony) y decir que lo que él dijo, él lo dijo. En ningún momento yo dije que no tenía idea del juego, fueron 20 minutos de distracción y no tenía idea de por qué pasó. Señor Porras, eso lo dijo usted, para que no todo el mundo diga: no tiene idea. Sí tengo idea de lo que está pasando”, dijo.