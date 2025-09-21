Óscar Ramírez revela el error que lo marcó y cómo influye en su relación con Demetrius Tristán

Óscar “el Machillo” Ramírez admitió uno de los errores que ha cometido en su carrera como técnico para responder una pregunta que le hicieron sobre Demetrius Tristán.

Óscar Ramírez recordó un error que tuvo con Vianey Blanco. (José Cordero/José Cordero)

Al Machillo le preguntaron la razón por la cual, Tristán, de buen rendimiento, según el periodista Aarón Pereira, de Agenda CR, no es una opción de Liga Deportiva Liga Alajuelense en todos los partidos.

En su respuesta, el Machillo hizo alusión a otro jugador, Vianey Blanco.

LEA MÁS: Machillo Ramírez sorprende con otro exjugador de Saprissa en la alineación de Alajuelense ante Guadalupe FC

“No es el momento, una vez con un muchacho Blanco (le recordaron que era Vianey) lo puse contra Pérez Zeledón, porque en los entrenamientos era maravilloso y lo perdí, por esa acción precipitada que tomé, fue un error y lo tengo grabado en mi cabeza. No dio lo que tenía que dar, son cosas que uno aprende”, expresó.

Demetrius Tristán en un prospecto de la Liga. (José Cordero/José Cordero)

Explicó que en ese momento, Blanco tenía 17 años y no estaba listo para tanta responsabilidad y ahondó en el asunto para dejar clara la situación con Tristán.

LEA MÁS: Óscar Ramírez confesó por qué a Alajuelense le cuestan los partidos contra equipos grandes

“Es como que si usted agarre la gerencia de una vez, llegando muy joven, es difícil, hay un proceso que se debe cumplir y encaminar”, dijo, tras el empate a cero goles contra Guadalupe FC, en el estadio Coyella Fonseca este sábado.

Óscar Machillo Ramírez dijo que se precipitó en una decisión con Vianey Blanco. (Archivo./Archivo)

LEA MÁS: Esta es la primera alineación de Óscar Ramírez en su debut en el clásico ante Saprissa

Por supuesto que el Machillo confía en Tristán y dijo que tiene las condiciones necesarias, solo que para todo hay momentos.

“Hay que saberlo llevar, poco a poco dará réditos”, aseveró.