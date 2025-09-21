Deportes

Machillo Ramírez sorprende con otro exjugador de Saprissa en la alineación de Alajuelense ante Guadalupe FC

Machillo Ramírez rotó bastantes jugadores en Alajuelense, pensando en el duelo contra Motagua del próximo martes

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Óscar “Machillo” Ramírez sorprendió este sábado con algunos cambios en el 11 inicial de Alajuelense, que enfrentará a Guadalupe FC a las 8 p. m. en el estadio Colleya Fonseca.

Alajuelense vs. San Carlos, jornada 9, Torneo de Apertura 2025
Machillo Ramírez modifica al equipo. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El más llamativo es el de Demetrius Tristán, jugador haitiano que se formó en el Saprissa, pero luego de irse al exterior, regreso al país para vestise de rojinegro.

LEA MÁS: ¿Óscar “Machillo” Ramírez está desactualizado o el fútbol cambió demasiado?

La Liga juega el martes, el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana y por eso, el cuerpo técnico hizo algunos cambios.

LEA MÁS: Óscar Ramírez sorprende con un convocado inesperado para el clásico

En la portería se mantiene Washington Ortega. En la zona defensiva ya se ven los cambios con Dylan Paz, Guillermo Villalobos, Alexis Gambioa y John Paul Ruiz.

LEA MÁS: Machillo Ramírez tiró un dardo que no le hizo mucha gracia a Wanchope y este no se le quedó callado

En el medio campo, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Alejandro Bran y atacará con Tristán y Doryan Rodríguez.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
óscar machillo ramírezdemetrius tristánexjugador de saprissagaudalupe fc
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.