Machillo Ramírez sorprende con otro exjugador de Saprissa en la alineación de Alajuelense ante Guadalupe FC

Óscar “Machillo” Ramírez sorprendió este sábado con algunos cambios en el 11 inicial de Alajuelense, que enfrentará a Guadalupe FC a las 8 p. m. en el estadio Colleya Fonseca.

Machillo Ramírez modifica al equipo. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El más llamativo es el de Demetrius Tristán, jugador haitiano que se formó en el Saprissa, pero luego de irse al exterior, regreso al país para vestise de rojinegro.

La Liga juega el martes, el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana y por eso, el cuerpo técnico hizo algunos cambios.

En la portería se mantiene Washington Ortega. En la zona defensiva ya se ven los cambios con Dylan Paz, Guillermo Villalobos, Alexis Gambioa y John Paul Ruiz.

En el medio campo, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Alejandro Bran y atacará con Tristán y Doryan Rodríguez.