Óscar Ramírez sorprende con un convocado inesperado para el clásico

Liga Deportiva Alajuelense sorprendió con un convocado que no estaba en la lista de nadie, para el clásico de este sábado en el estadio Ricardo Saprissa, a las 8 de la noche.

Ronaldo Cisneros podría debutar en el clásico con Alajuelense. (LDA/LDA)

Los manudos salieron en medio de una algarabía de su afición, en Alajuela, y entre los jugadores que se subieron al autobús estaba el mexicano Ronaldo Cisneros.

El delantero fue anunciado apenas esta semana como nueva incorporación para el equipo y según se dijo, faltaban los trámites de los permisos de trabajo.

No obstante, Cisneros iba en el bus rumbo a Tibás.

El jugador llega con un currículum discreto en su país, porque luego de ser una de las promesas del fútbol mexicano, hace diez años, nunca logró despegar en la máxima categoría.

En la liga MX ha jugado 99 partidos y lleva 11 goles, entre torneos regulares y liguillas, según Transfermarkt; en Santos Laguna, con el que fue campeón, Chivas de Guadalajara y Querétaro, su último equipo antes de dar el salto hacia Alajuelense.

Los manudos tienen muchas expectativas con Ronaldo Cisneros. (Instagram/Instagram)

En la MLS jugó 28 partidos y metió siete goles, con el Atlanta United.

También tuvo pasos en la Liga Expansión de México (segunda división), en clubes como Zacatepec y Mineros. En esa liga jugó 55 partidos y marcó diez goles.

Otros mexicanos han tenido un perfil similar al de Cisneros y han logrado destacar en Costa Rica, como Jesús Godínez, Erick “Cubo” Torres, Joaquín Hernández, José de Jesús “Tepa” González, aunque ciertamente otros no han pegado.

“Cuando un jugador mexicano llega a un país de Centroamérica, tiene hambre de demostrar que no ha sido un fracaso y hay que entender eso, si no hay regularidad de goles, de estar metiendo asistencias o de buenas actuaciones, empiezan a meter a jugadores extranjeros”, comentó el periodista mexicano Ivan Rúz, de Vavel México.