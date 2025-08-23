Ronaldo Cisneros: hay algo del nuevo delantero de Alajuelense que preocupa más que sus bajos números

Ronaldo Cisneros, delantero mexicano de 28 años, es el nuevo refuerzo de Alajuelense que, en sus últimas temporadas en México, no han sido respaldadas por buenos números ni buen rendimiento.

Ronaldo Cisneros es el nuevo delantero de Alajuelense. (LDA/LDA )

El jugador llega con un currículum discreto en su país, porque luego de ser una de las promesas del fútbol mexicano, hace diez años, nunca logró despegar en la máxima categoría.

En la liga MX ha jugado 99 partidos y lleva 11 goles, entre torneos regulares y liguillas, según Transfermarkt; en Santos Laguna, con el que fue campeón, Chivas de Guadalajara y Querétaro, su último equipo antes de dar el salto hacia Alajuelense.

En la MLS jugó 28 partidos y metió siete goles, con el Atlanta United.

También tuvo pasos en la Liga Expansión de México (segunda división), en clubes como Zacatepec y Mineros. En esa liga jugó 55 partidos y marcó diez goles.

Según el periodista mexicano Iván Ruiz, de Vavel México, expresó que Cisneros es delantero nominal y que necesita que lo alimenten los extremos para marcar.

Ronaldo Cisneros tiene 28 años y mide 1,80 metros. El delantero mexicano contabiliza 120 partidos en Liga MX. (Instagram Ronaldo Cisneros/Instagram Ronaldo Cisneros)

Dijo que es rápido, pero con deficiencias para definir y que si lo tiran por fuera, puede perder su potencial.

Pero algo muy importante de lo que dijo Ruiz, es la parte mental, pues cree que la presión, si es mucha, le podría jugar en contra y todos sabemos el hervidero que hay en Alajuelense por la falta de títulos.

Otros mexicanos han tenido un perfil similiar al de Cisneros y han logrado destacar en Costa Rica, como Jesús Godínez, Erick “Cubo” Torres, Joaquín Hernández, José de Jesús “Tepa” González, aunque ciertamente otros no han pegado.

“Cuando un jugador mexicano llega a un país de Centroamérica, tiene hambre de demostrar que no ha sido un fracaso y hay que entender eso, si no hay regularidad de goles, de estar metiendo asistencias o de buenas actuaciones, empiezan a meter a jugadores extranjeros”, comentó.

Lo más negativo es que aquel que no funciona, que pueden haber diversas razones, los sacan del equipo por la puerta de atrás.

“Ronaldo necesita la confianza de entrenadores, minutos y retomar el olfato, tiene capacidades, deben explotarlas, pero si le ponen cierta presión, más grande de lo que puede tener o aguantar, puede no soportar. Yo creo que la liga tica es un gran reto y le dará minutos y armas”, expresó.

El mexicano llegará a competir en la delantera de Alajuelense. (LDA/LDA)

Ronaldo fue una gran promesa del fútbol mexicano. En sus años mozos podía ser utilizado por afuera, ganar la línea de fondo y centrar, con gran capacidad, pero ahora se ha hecho más nueve, según el mexicano.

También puede fungir como un segundo nueve, lo que en Costa Rica se conoce como el falso delantero, el hombre que está detrás del nueve y delante de los volantes ofensivos, como un enganche.

“Va por dentro, pocas veces va por fuera, pero es fuerte en el mano a mano, puede llevarse a dos o tres con potencia, por el centro, no por los extremos”, añadió.

Por su parte, Carlos Vela, gerente deportivo de los manudos, expresó que es un delantero con gol.

“Remata de zurda, de derecha, tiene un buen cabeceo, es un buen centro delantero”, manifestó.

Cisneros tiene un reto en Alajuela para retomar su nivel, meter goles, alzar títulos, revalorizarse y buscar otros horizontes porque Costa Rica es un trampolín para algunos mexicanos que les ha costado la MX.