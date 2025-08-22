Gerente de Alajuelense revela cómo está la posible llegada del mexicano Ronaldo Cisneros al club

Ronaldo Cisneros está en el club Gallos Blancos de Querétaro, de la Liga MX. (Instagram Ronaldo Cisneros/Instagram Ronaldo Cisneros)

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, no se anduvo con rodeos para hablar cómo están las negociaciones con el delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

Al encargado del área deportiva eriza le preguntaron sobre el atacante de 28 años, quien recibió el visto bueno del técnico Óscar Ramírez para llegar al club.

Vela afirmó que el asunto con su compatriota está muy cerca de cerrarse, principalmente porque todas las partes están interesadas en ello.

“Es uno de los jugadores que estamos considerando, es un delantero mexicano con una muy buena trayectoria, yo lo conozco de mucho tiempo y creo que puede aportar, pero no puedo garantizarlo hasta que esté completamente cerrado.

“El tema está avanzado, sí hemos tenido charlas, es uno de los jugadores con los que hemos platicado, está contento, quiere venir y nosotros también estamos con la intención de que venga, pero todavía se tienen que cuadrar cosas con su club de origen y estamos en eso”, explicó Vela a ESPN tras el partido con Alianza de El Salvador.

En la zona mixta, el gerente no quiso hacer muchas valoraciones sobre los números previos del jugador y su falta de gol en los últimos torneos, al no estar el tema cerrado.

“No quisiera puntualizar sobre Ronaldo hasta que realmente ya sea una posibilidad concreta, después habrá oportunidad para hablar en detalle sobre el delantero que pudiera llegar a la Liga. Lo que te puedo asegurar es que es un buen futbolista, el delantero que venga ya sea él u otro, será con la intención de mejorar el equipo y tener más posibilidades de conseguir los objetivos”, finalizó.