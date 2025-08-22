Alajuelense se vería sacudida de última hora por una inesperada salida en el plantel

Kenyel Michel ha sido titular con Alajuelense en todo el Apertura 2025. (Prensa LDA /Prensa)

Alajuelense podría verse sorprendido si se concretara una salida que muy pocos tenían en planes de parte de uno de sus jóvenes valores, el extremo Kenyel Michel.

Según el periodista Kevin Jiménez, el extremo rojinegro podría partir al Minnesota United de la MLS cuanto antes en una operación que afirma podría cerrarse cuanto antes.

Al manudo lo representa Kurt Morsink, quien tiene un mercado muy amplio en la MLS y además tiene una relación estrecha con Jiménez en cuanto a primicias.

La noticia sorprende, pues en el León habían afirmado que tras la salida de Jonathan Moya, era muy difícil que se diera alguna otra salida, salvo que fuera una oferta prácticamente irrechazable, por lo que queda la duda cuánto pagarían los gringos.

Carlos Vela, gerente deportivo erizo indicó por ejemplo que, un jugador como Creichel Pérez el cual según su agente interesaba en la segunda división de Alemania, no dejará el club porque además lo necesitan en la parte deportiva.

Durante el Apertura 2025, Michel suma 298 minutos, tras ser titular en los cuatro partidos del certamen y sumar un gol, mientras que la Copa Centroamericana también marcó en el encuentro ante el Managua FC.