En Alajuelense responden así sobre qué pasa con los refuerzos que tanto pide la afición

Carlos Vela habló sobre cómo está el mercado de pases de Alajuelense (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

La afición de Alajuelense ha sido más que clara de que quiere más refuerzos; un delantero y un diez son las posiciones que más piden para llegar cuanto antes, solicitud que en Alajuelense no se hacen los majes.

Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, reconoció que están trabajando en eso y que sí podrían traer más gente para antes de que se cierre el mercado. La salida del canadiense Manjrekar James forma parte de ese plan, para así librar más plazas de extranjeros.

“En el armado y en el diseño del plantel se consideró que ocupar la plaza extranjera en una persona que, probablemente, no estaba en principio considerada como titular, podía ser mejorable. Entonces, en ese sentido, siempre lo hemos dicho, mientras el mercado esté abierto, vamos a buscar hacer movimientos para tratar de armar el mejor equipo posible”, explicó Vela.

Al preguntarle si el diez y el centro delantero son prioridad, el dirigente no se quiso mojar en posiciones para no tirarles a los jugadores que tienen en esos puestos, pero sí reconoció que están abiertos en diversos puestos. A pesar de que no lo hable abiertamente, La Teja sabe que los futbolistas que se buscan sí serían en ataque.

Al mexicano le preguntaron por dos nombres en específico, el panameño Everardo Rose, del Plaza Amador, y el paraguayo Renzo Carballo, del Diriangén de Nicaragua, ambos con buen rendimiento en Copa Centroamericana.

“No ha habido acercamientos puntuales con esos jugadores, directamente; creo que siempre nos van a vincular con buenos futbolistas. Evidentemente, Rose ha hecho una gran Copa Centroamericana, dio un gran partido contra nosotros y sabemos, perfectamente, cómo está su situación actual en el equipo. Respecto a Carballo, pues bueno, anotó los goles ahí en el partido contra Heredia, pero no, en este momento, no están vinculados con nosotros, aunque no desmerito la calidad de ambos jugadores”, comentó.

En Alajuelense no quieren que Creichel Pérez deje el club este semestre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Finalmente, Vela habló sobre una opción de Creichel Pérez para dejar el club e irse a la segunda división de Alemania, según dijo el agente del futbolista, José Luis Rodríguez, la semana pasada, opción sobre la que el gerente afirmó que no tienen una oferta.

“No hay ningún acercamiento formal sobre Creichel; no quiero decir si lo dejaríamos o no, todos los jugadores tienen una cláusula de salida en sus contratos que no dependería de nosotros.

“Evidentemente, por voluntad nuestra, Creichel es un jugador importante, ha tenido un muy buen arranque de semestre, con goles, con pases de gol y participaciones importantes. Viene trabajando bien, es un chico joven con mucho futuro. La verdad es que lo vemos este semestre con la Liga y que siga creciendo. Realmente, no hay ningún acercamiento formal por él, ni de Alemania ni de otra parte”, añadió.