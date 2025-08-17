Machillo Ramírez se sinceró sobre si le gusta el fútbol que Alajuelense muestra en el torneo

Machillo Ramírez afirma que Alajuelense tiene una idea clara a qué juega. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Óscar “Machillo” Ramírez respondió de manera directa cuando le cuestionaron uno de los puntos que más le han achado a Alajuelense sobre el funcionamiento durante este semestre.

Anthony Porras, de Radio Columbia, le hizo la pregunta puntual, “¿Más allá del resultado que, a veces, es circunstancial, le gusta cómo juega la Liga, está jugando como usted quiere?“, le cuestionó.

“Yo me quedé muy conforme con el partido del otro día (ante Herediano) en la parte funcional, lo que pasa es que ustedes también tienen que entender que en una cancha como esta (en el estadio Ernesto Rohrmoser) uno quisiera mantener el mismo funcionamiento, pero no es fácil, además de la forma de jugar del rival.

“Puntarenas es un equipo que presiona mucho, no te deja espacios, ni tranquilidad para armar; de hecho, nosotros los dejamos a ellos que se armaran. Fue un partido de mucha bola larga en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo se abrió un poco más por el cansancio físico y por cómo se fue manejando el encuentro”, destacó.

Machillo Ramírez habló de la importancia de los laterales en su esquema de juego (prensa LDA/Prensa)

Machillo aseguró que ya no hay equipos que te dejen salir jugando, ni dejan las cosas fáciles, por lo que será un torneo muy parejo.

“La idea nuestra es de muchas combinaciones por el centro; por los costados, laterales con proyección; entonces, si me preguntas por qué hoy no jugamos así, yo te digo que es por las dimensiones de la cancha, más ante un equipo que presiona como Puntarenas”.

Alajuelense suma dos partidos sin ganar en el torneo, pues venía de una derrota ante Herediano el domingo anterior en el estadio Morera Soto.

