Michael Barrantes habla sobre su regreso a Alajuelense y una etapa que lo tiene muy feliz

Michael Barrantes habló por primera vez sobre su futuro, en el que confirmó que su etapa como futbolista terminó, y cuáles serán sus planes a partir de ahora.
El ahora exvolante volvió a Alajuelense, pero ya no como futbolista, sino como asistente técnico en la categoría U-13, en la cual estuvo en el banquillo este sábado, en un partido disputado en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares ante Puntarenas FC.
Michael confesó que está disfrutando el pasarse a los banquillos, un proyecto por el que se preparó desde hace mucho tiempo.
“Estoy contento, emocionado, ilusionado, agradecido con el profe Manu por darme la oportunidad de trabajar a su lado. Es un gran profesional, alguien muy preparado, una gran persona y con muchos deseos de enseñar a los chicos que es muy importante. Estoy muy feliz de poder disfrutar esta nueva aventura”, comentó a Daniel Sanabria, encargado de prensa rojinegro en la transmisión en vivo en Facebook del partido.
Barrantes tuvo su último torneo como futbolista el semestre pasado con Santa Ana FC, en ese momento dijo que analizaría su futuro y al final optó por el regreso a Alajuelense, con el que estuvo un año como jugador y ahora vuelve a los banquillos.
“Creo que cuando uno viene preparándose y entendiendo, y no en un corto tiempo, cercano a lo que puede ser el retiro definitivo, uno vive tranquilo, más feliz y acepta más rápido las nuevas aventuras. La verdad es que me siento feliz y tranquilo.
“Estoy muy agradecido con la institución por brindarme la oportunidad de continuar acá trabajando, de aprender muchísimo, porque esto es otro mundo totalmente a lo que uno está acostumbrado. Ahora me toca a mí enseñar y no es fácil; hay que tener mucho tacto, pequeños detalles para dirigirse y trabajar con los niños. Me siento agradecido con Dios, mi familia y mi esposa por todo el apoyo de siempre”, añadió.
