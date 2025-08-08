Michael Barrantes jugará una nueva final y le contamos con cuál equipo es

Michael Barrantes sigue jugando, en la Seven Pro League. Instagram Seven Pro League. ( Instagram Seven Pro League. /Instagram Seven Pro League.)

Michael Barrantes no le dice adiós al fútbol y se sigue preparando para volver a las canchas.

El jugador de 41 años reveló a La Teja que está analizando ofertas, para seguir sumando minutos, en el Apertura 2025, aunque no dijo cuáles clubes están interesados en él.

Recordemos que Michael estuvo en Santa Ana el torneo anterior, equipo que descendió a la Liga de Ascenso.

Barrantes no afloja y mientras llega el momento de volver a las canchas en primera, le pone bonito a la Seven Pro League, un torneo de fútbol 7, que comenzó a finales de mayo y que este domingo jugará la final.

El exjugador de Saprissa y Alajuelense se incorporó al equipo llamado Top Tygerz, a mediados de julio. El equipo tiene como capitán al exjugador liguista Cristian Oviedo.

El equipo en el que está el volante llegó a la final y se enfrentará al News Boyz, equipo que tiene como capitán al exfutbolista Carlos Castro.