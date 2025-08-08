Deportes

Michael Barrantes jugará una nueva final y le contamos con cuál equipo es

El futbolista de 41 años no le dice adiós al fútbol y ahorita está jugando en la Seven Pro League

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Michael Barrantes sigue jugando, en la Seven Pro League. Instagram Seven Pro League.
Michael Barrantes sigue jugando, en la Seven Pro League. Instagram Seven Pro League. ( Instagram Seven Pro League. /Instagram Seven Pro League.)

Michael Barrantes no le dice adiós al fútbol y se sigue preparando para volver a las canchas.

El jugador de 41 años reveló a La Teja que está analizando ofertas, para seguir sumando minutos, en el Apertura 2025, aunque no dijo cuáles clubes están interesados en él.

Recordemos que Michael estuvo en Santa Ana el torneo anterior, equipo que descendió a la Liga de Ascenso.

LEA MÁS: Así se siente Michael Barrantes al iniciar un torneo más a sus 41 años

Barrantes no afloja y mientras llega el momento de volver a las canchas en primera, le pone bonito a la Seven Pro League, un torneo de fútbol 7, que comenzó a finales de mayo y que este domingo jugará la final.

Michael Barrantes sigue jugando, en la Seven Pro League. Instagram Seven Pro League.
Michael Barrantes sigue jugando, en la Seven Pro League. Instagram Seven Pro League. ( Instagram Seven Pro League. /Instagram Seven Pro League.)

El exjugador de Saprissa y Alajuelense se incorporó al equipo llamado Top Tygerz, a mediados de julio. El equipo tiene como capitán al exjugador liguista Cristian Oviedo.

LEA MÁS: Exjugador sorprende al dejar el fútbol tras cuatro temporadas y lanzarse de lleno a la música

El equipo en el que está el volante llegó a la final y se enfrentará al News Boyz, equipo que tiene como capitán al exfutbolista Carlos Castro.

Santa Ana vs Sporting FC Michael Barrantes Torneo Clausura 2025 26 de enero del 2025 Torneo Clausura 2025
Su última aventura fue en Santa Ana. (La Nación/Cortesía: Sporting FC)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Michael BarrantesSeven Pro LeagueSaprissaAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.