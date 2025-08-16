Joel Campbell sorprende con fotografías en las que muestra cuál es su condición física

Joel Campbell luce en gran condición física en unas fotografías publicadas este sábado. (X Joel Campbell/X Joel Campbell)

Joel Campbell dio de qué hablar este sábado con unas fotografías que publicó en sus redes sociales en las que muestra su estado físico mientras espera volver a las canchas con Alajuelense.

El atacante rojinegro, si todo sale bien, podría volver la próxima semana a los entrenamientos manudos luego de recuperarse de una lesión el 3 de agosto ante Guadalupe FC.

En las imágenes el futbolista solo puso un emoji de una bola de fútbol y unos puntos suspensivos junto a unas fotos en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento manudo, en las que se le ve en muy buena condición física con el abdomen marcado.

En los comentarios de la publicación están las personas que le dan ánimos y esperaban verlo volver pronto con todo, otros que le piden que le meta más y aquellos que indican que responda en el campo a las expectativas que hay sobre él.

