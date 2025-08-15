Joel Campbell cuenta cómo va su recuperación tras la lesión y cuándo volvería a jugar

Joel Campbell dejó el partido entre Alajuelense y Guadalupe lesionado. (Joseph Fonseca Cabalceta/Joseph Fonseca)

Joel Campbell dio noticias de cómo sigue la lesión que lo dejó fuera de las canchas desde el 3 de agosto, cuando salió por una dolencia muscular ante Guadalupe FC.

Hace unos días, Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, reveló que, dichosamente, lo que le sucedió al atacante no es grave y su recuperación podría tardarse unos quince días.

Si las cuentas salen como se espera en el cuadro erizo, Joel podría integrarse a los entrenamientos en algún momento de la próxima semana.

En su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una foto en la que sale haciendo terapia en su pierna derecha, y en la que indicó que está cada vez más cerca de volver.

Desde que se reportó lesionado, Joel se perdió los partidos ante Plaza Amador por Copa Centroamericana, Herediano por el torneo nacional, y tampoco estará este sábado ante Puntarenas FC, ni tampoco viajaría a El Salvador para enfrentar al Alianza.

La mejenga para la que se estima que vuelva sería ante el Antigua de Guatemala, el 27 de agosto, por el torneo de la región. Tres días después se jugará el clásico ante Saprissa en Tibás.