Alejandro Bran es claro y dice cuál es el problema de Alajuelense aunque más de uno se enoje

Alejandro Bran reconoció los puntos que tiene que afinar Alajuelense (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Alajuelense visitará este sábado a las 6 p.m el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas para enfrentarse al Puntarenas FC, juego en el que los erizos tienen la obligación de llevarse los tres puntos luego de caer ante el Herediano, el domingo anterior.

Los manudos necesitan más allá de volver al triunfo, corregir varios aspectos puntuales como por ejemplo la definición y tranquilidad a marco, uno de los puntos más bajos del club en los últimos partidos, producen llegadas pero no las concretan.

Alejandro Bran es uno de los futbolistas que reconoce que están en deuda en aspectos como esos y que es algo en lo que todos tienen responsabilidad.

“Tenemos que ser más cuidadosos en los pequeños detalles que damos en el partido, porque la mayor parte del tiempo estamos dominando el juego y por descuido se nos van los tres puntos. Creo que cada uno es responsable y cada uno ha tomado en cuenta que no podemos regalar nada, porque los otros equipos tampoco nos regalan nada”, dijo.

Los rojinegros tuvieron la ventaja de que esta semana tenían jornada libre en la Copa Centroamericana, por lo que les dio chance de trabajar con Óscar “Machillo” Ramírez aspectos que por la precisa del tiempo no habían logrado.

“La verdad que ha sido una semana muy provechosa, creo que los compañeros están conscientes de que el sábado tenemos que ir a ganar, a sacar los tres puntos. Y nos estamos preparando de la mejor manera, sabemos que no va a ser un partido fácil y vamos a ir con todo”, añadió en declaraciones brindadas por el club.

El León tiene seis puntos tras tres jornadas en el Apertura 2025.