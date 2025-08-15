Alex López reveló el momento más duro de su carrera futbolística, inolvidable para los manudos

Alex López afirma que fallar el penal en la final del Apertura 2019 ha sido el golpe más duro de su carrera en el fútbol (Jose Cordero)

Alex López, exjugador hondureño de Alajuelense, se sinceró en una entrevista en la que habló largo y tendido de su paso por la Liga, diversos pasajes, algunos dolorosos.

El volante comentó que su momento más duro en el fútbol lo vivió vestido de rojinegro, el día en que Alajuelense perdió el título ante el Herediano en la celebración del centenario manudo en el Apertura 2019.

En aquella ocasión, el título se definió en los penales en un estadio Morera Soto a reventar y el catracho falló su lanzamiento, lo que afirma es una amargura que aún no olvida, fue un golpe muy duro para él y que además vivió solo porque su familia se había ido a Honduras por la Navidad.

“Cuando yo ese día fallo el penal, perdemos la final, luego llegué a la casa y cuando abro la puerta lloraba como un bebé. En eso cae una videollamada de mi esposa y me dice: ‘Amor, ¿cómo está solo?’, y no tenía palabras yo como para hablar con ellos. Les dije: ‘No puedo hablar’, y colgué la llamada. Estaba llorando, y un amigo me tocó la puerta y al verme llorando, lo primero que hizo fue darme un abrazo“, comentó en el programa Manudo de Corazón, en Facebook y Youtube,

De ese golpe, el jugador reconoce le costó mucho recuperarse porque se sentía directamente responsable al ser el único que falló en toda la tanda en ambos equipos.

“Es lo que más me ha dolido, porque hicimos un gran torneo. Y me acuerdo que de esos 10 penales, el único que falló fui yo. En esa jugada me pasó lo que le sucedió a Joel Campbell en su momento contra Heredia, que pegó los dos pies, pero no es excusa. Fui el único que falló y eso fue lo que más me mató”, destacó.

Alex actualmente tiene 33 años, y juega con el Olancho de Honduras desde enero del 2024, luego de dejar el cuadro erizo en diciembre del 2023 tras seis años allí.

