Hernán Medford y el curioso dato con Machillo Ramírez por el que está esperando encontrárselo

Hernán Medford y Machillo Ramírez se conocen muy bien y cuando se enfrenten se dará una situación muy especial

Por Sergio Alvarado
Alajuelense vs. Sporting
Hernán Medford podría volver este torneo al Morera Soto a enfrentar a su amigo Óscar Ramírez (Albert Marín)

Hernán Medford y Óscar “Machillo” Ramírez tienen una amistad que lleva muchas décadas. Fueron compañeros en la Selección de Costa Rica y en Saprissa como futbolistas, y luego se enfrentaron en la cancha en diversas ocasiones.

Cuando el Pelícano tuvo su primera experiencia como entrenador en el Monstruo, tuvo al lado como su asistente al Machillo, y juntos fueron creciendo en los banquillos, tanto así que Ramírez se volvió una persona de mucha confianza para él.

Hernán y Óscar fueron una dupla muy exitosa; alcanzaron campeonatos nacionales y de Concacaf, juntos asistieron al Mundial de Clubes en Japón en el 2005, y luego se marcharon a la Tricolor, con la que alzaron una Copa Uncaf.

Luego que Medford dejó la Sele en el 2008, ambos tomaron caminos separados; Machillo asumió su primer reto como entrenador con el Santos de Guápiles, luego se fue a la Liga, donde se consolidó como uno de los técnicos más ganadores del fútbol tico.

Un dato muy curioso es que, por casualidad y destino, estos dos amigos nunca se han enfrentado como técnicos, pese a que ambos ya tienen una amplia carrera en los banquillos.

Cuando Machillo agarró a la Liga en el 2010, el Pelícano se marchó casi de inmediato a dirigir en Guatemala y Honduras, donde se quedó hasta el 2016.

Partido de vuelta por la Gran Final torneo de clausura; club sport herediano contra liga deportiva alajuelense.
Machillo Ramírez visitará el próximo mes el Carlos Alvarado para enfrentar al Herediano de Hernán Medford (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cuando Medford volvió a Tiquicia para dirigir, por primera vez, al Herediano, se topó con que Ramírez era el seleccionador de Costa Rica, puesto en el que se quedó hasta junio del 2018 y luego se retiró hasta el 2025, por lo que nunca se vieron las caras.

La Teja le consultó a Hernán por esa curiosidad que, finalmente, se rompería en este torneo y se deshizo en elogios para una persona que considera su amigo y aprecia mucho.

“Sin duda es un amigo; personalmente, es alguien a quien quiero y respeto mucho, que logramos muchas cosas juntos y ya será el momento en el que lo tenga que enfrentar. Es curioso que nunca nos hayamos enfrentado, pero vamos a esperar, queda toda una vuelta para eso, pero sí es alguien que quiero y respeto mucho”, comentó.

El fútbol parece empeñado en postergar ese enfrentamiento, porque Medford llegó en esta ocasión, justo después del partido entre el Team y la Liga, por lo que habrá que esperar hasta la jornada 12, la cual se jugaría en un mes.

