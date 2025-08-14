Leonardo Menjívar habló del partido contra Alajuelense y por lo que dijo parece que salió con sangre en el ojo

Leonardo Menjívar se reencontrará de nuevo con Alajuelense (Concacaf.com)

El futbolista salvadoreño Leonardo Menjívar tuvo otra gran actuación en la Copa Centroamericana y fue la gran figura para que el Alianza de El Salvador derrotara como local 1-0 al Managua de Nicaragua por la Copa Centroamericana.

Cuscatlecos y pinoleros están en el mismo grupo de Alajuelense, equipo tico que esta semana tuvo la jornada de descanso.

La mejenga pretó bastante las cosas en el grupo A, en el que también está el Plaza Amador, con seis puntos; Antigua, con cuatro (y tres partidos); Alianza, con cuatro; Alajuelense con tres y el Managua sin puntos y tres partidos.

Machito, como se le apoda al volante que estuvo en el cuadro rojinegro en el 2023 y recibió muy poca oportunidad pese a mostrar buenas cosas, le envió un mensaje a la Liga, que será su siguiente rival en el torneo centroamericanao, el jueves 21.

El volante afirma que el pasó por el León es un capítulo cerrado en su carrera y lo ve como un partido más, nada del otro mundo.

“Normal, normal, es un partido más, nada del otro mundo, vamos a afrontar el partido de la mejor manera, sabemos lo que nos jugamos la próxima semana y nada más”, dijo.

🇸🇻🗣️ "YA LA PÁGINA ESTÁ CERRADA Y AHORA VAMOS POR LA VICTORIA"



Leo Menjívar enfrentará a su ex equipo, Alajuelense, la próxima semana en un duelo clave por la clasificación🔥



Menjívar afirma que ante Alajuelense irán por una victoria sí o sí.

“El torneo pasado nos enfrentamos también, es una página cerrada para mí, tengo muy buenos amigos ahí, pero ahora tenemos que ganar sí o sí, será un bonito partido”, añadió.