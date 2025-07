Kenyel Michel buscará en Alajuelense representar a un pueblo que se quedó huérfano en la primera

Kenyell Michel quiere destacar en Alajuelense y representar con orgullo a su provincia, Limón. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenyell Michel es de los futbolistas de Alajuelense que tendrá una gran oportunidad en el equipo manudo luego de regresar al club tras estar a préstamo, un chance que reconoce no quiere dejar pasar.

En el Cartaginés, el muchacho de 20 años, fue figura en el último torneo, una de las fichas fijas en el once de Andrés Carevic, por lo que el nivel mostrado convenció a los erizos de llevárselo de vuelta.

Su picardía, velocidad y alegría a la hora de jugar son características por las que destaca, las cuales son clásicas de la zona de la que proviene, su querido Limón.

En un campeonato en el que la provincia caribeña se quedó sin representantes tras lo sucedido con el Santos de Guápiles, único equipo de la zona, son los jugadores salidos de esa región quienes deberán representar a su amado caribe.

Michell guarda en el corazón mucho cariño por Cieneguita y Pacuare lugares en los que creció y de donde son sus padres, por lo que este torneo, además de representar a los colores rojinegros, también quiere ser un buen embajador de sus raíces.

Este regreso lo veo como una posibilidad de demostrar quién soy, qué puedo hacer en el club de mis amores — Kenyell Michel

Limón FC fue el club con el que debutó en la primera división cuando apenas era un chamaquito de 16 años, luego, el equipo descendió y eso le permitió dejar la provincia y marcharse al cuadro erizo en el 2021.

Ahora en la Liga tiene grandes sueños para ganarse un lugar y demostrar por qué lo trajeron de vuelta.

“Este regreso lo veo como una posibilidad de demostrar quién soy, qué puedo hacer y hacerlo de la mejor manera, desde pequeño este siempre ha sido el club de mis amores, entonces tratar de hacerlo de la mejor manera, es mi ilusión”, dijo a La Teja.

Kenyel Michell ya jugó en la primera de Alajuelense en su paso anterior y ahora busca consolidarse. (Rafael Pacheco Granados)

Michell se fue solo de Limón, se instaló en las residencias del Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares, ahí sacó el bachillerato, se superó y ahora está sacando hasta la universidad, pues quiere aprovechar las facilidades que les dan, Vivió allí dos años, ahora lo hace solo.

“Yo estaba pensando 100% en Cartaginés, mi enfoque era con ellos, tal vez me sorprendió un poco escuchar que me querían de vuelta, pero lo tomé de muy buena manera, sabía que tenía la oportunidad de volver, de estar acá, al final las cosas se fueron dando, me dijeron y sinceramente muy contento que se diera”, explicó.

2023, año en el que debutó Kenyel Michel en Alajuelense

Ahora en la Liga, Óscar Ramírez ha sido claro qué le pide al muchacho, tiene las características que le gustan al Machillo, extremos rápidos que entran por los costados.

“Me pide a trabajar como lo hice en el Cartaginés, pero mejor y que aproveche mi velocidad, que no tenga miedo, que entre por las bandas y juegue tranquilo”, agregó.

Kenyell sueña que, cuando tenga la oportunidad de visitar Limón, en la provincia sientan orgullo al verlo, pues además de conseguir éxitos con los manudos, desea representar a la provincia por todo lo alto, como lo han hecho otras tantas figuras de la zona.