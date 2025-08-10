Joven promesa que creció en Alajuelense clavó el tercer gol de Cartaginés a Saprissa

Claudio Montero tenía motivos suficientes para estallar de felicidad, al anotar el tercer gol con que su equipo el Cartaginés, despedazó a Saprissa.

10/08/2025 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Montero no sólo consolidaba el gran triunfo brumoso sino que le anotaba a los morados, cuando él procede de la acera del archirrival del Monstruo, la Liga Deportiva Alajuelense.

El delantero se incorporó este torneo al Cartaginés, luego de permanecer con el León toda su carrera y ahora le da frutos a su nuevo club.

Montero tomó la bola al minuto 90, fuera del área, enfrentó a Fidel Escobar, lo sacó, con un movimiento, se acomodó la bola y remató desde fuera del área, esquineado, a media altura, para vencer al buen portero, Esteban Alvarado. Un golazo.

“Estoy feliz, es de los partidos donde anotar es bastante bonito, primero por la victoria, luego los goles, que es un tema que cualquiera que los haga no pasa nada, es un equipo. Hoy me tocó a mí, a Cristopher Núñez y a Johan Venegas”, expresó.

No ocultó que anotarle al Monstruo genera una felicidad especial y eso no tiene que ver nada con su pasado.

“Fue por la felicidad del momento, de anotarle a un equipo tan grande como Saprissa, fue la felicidad del momento, siempre se siente distinto anotarle a Saprissa”, expresó.

Montero tuvo palabras de elogio para su compañero Núñez, a quien considera un líder.

“Desde que llegué me sorprendió, tiene mucho talento, humildad, liderazgo, a los jóvenes nos habla mucho y nos da confianza”, reveló.

Montero no ocultó su emoción por anotar a Saprissa, pero espera seguir dando frutos al club que le dio la confianza, tras su paso por la Liga.