Deportes

Cartaginés vs Saprissa: Carevic y Wanchope sufren bajas importantes para el juego de hoy

Andrés Carevic y Paulo Wanchope hacen cambios para el juego de este domingo

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Andrés Carevic y Paulo Wanchope movieron el banquillo para el juego de este domingo en el estadio Fello Meza, a las 11 de la mañana.

Paulo Wanchope y Andrés Carevic volverá a tener un duelo desde el banquillo, solo que esta vez por campeonato nacional y en el 'Fello' Meza. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Los técnicos hicieron sus movimientos para el juego de esta mañana. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Los cambios son en la defensa central, donde no jugará Marcelo Pereira ni Everardo Rubio. En su lugar lo harán Randall Cordero y Diego Mesén. Tampoco estarán Bernal Alfaro y Claudio Montero.

LEA MÁS: Video: Formador de Marcos Escoe explica por qué el jugador tiene lo necesario para jugar con Saprissa

Carevic saldrá con Kevin Briceño, Randall Cordero, Carlos Barahona, Diego Mesén y Diego González en defensa.

En el mediocampo estarán Luis Flores, Cristopher Núñez, Douglas López y José Mora y atacará con Marco Ureña y Johan Venegas.

Saprissa también hizo varios cambios con respecto al juego ante Verdes. Los morados jugarán con Esteban Alvarado en la portería.

LEA MÁS: La historia desconocida de Andrés Carevic y Douglas López en Cartaginés

En defensa Samir Taylor, una de las sorpresas, Pablo Arboine, Joseph Mora y Fidel Escobar. En el medio estarán Jefferson Brenes, Albert Barahona, Mariano Torres y Mauricio Villalobos y adelante Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

LEA MÁS: Andrés Carevic niega que el problema de Cartaginés sea el gol, pese a que solo llevan uno

Wanchope hizo variantes como Kendall Waston, Gustavo Herrera, Gerald Taylor, Gerson Torres, Jorkaeff Azofeifa, Orlando Dinclair, quienes fueron titulares en Belice.

Tampoco aparece Kenay Myrie, a quien estarían cuidando por un jaloncito que sintió en el partido contra San Carlos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cartaginéssaprissaandrés carevicpaulo wanchope
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.