Cartaginés vs Saprissa: Carevic y Wanchope sufren bajas importantes para el juego de hoy

Andrés Carevic y Paulo Wanchope movieron el banquillo para el juego de este domingo en el estadio Fello Meza, a las 11 de la mañana.
Los cambios son en la defensa central, donde no jugará Marcelo Pereira ni Everardo Rubio. En su lugar lo harán Randall Cordero y Diego Mesén. Tampoco estarán Bernal Alfaro y Claudio Montero.
Carevic saldrá con Kevin Briceño, Randall Cordero, Carlos Barahona, Diego Mesén y Diego González en defensa.
En el mediocampo estarán Luis Flores, Cristopher Núñez, Douglas López y José Mora y atacará con Marco Ureña y Johan Venegas.
Saprissa también hizo varios cambios con respecto al juego ante Verdes. Los morados jugarán con Esteban Alvarado en la portería.
En defensa Samir Taylor, una de las sorpresas, Pablo Arboine, Joseph Mora y Fidel Escobar. En el medio estarán Jefferson Brenes, Albert Barahona, Mariano Torres y Mauricio Villalobos y adelante Marvin Loría y Ariel Rodríguez.
Wanchope hizo variantes como Kendall Waston, Gustavo Herrera, Gerald Taylor, Gerson Torres, Jorkaeff Azofeifa, Orlando Dinclair, quienes fueron titulares en Belice.
Tampoco aparece Kenay Myrie, a quien estarían cuidando por un jaloncito que sintió en el partido contra San Carlos.