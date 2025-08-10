Henry Bejarano afirma que primer gol de Cartaginés no debió valer y aporta prueba

La anotación de Cristopher Núñez que puso a ganar al Cartaginés, 1 a 0, este domingo ante el Deportivo Saprissa, no debió valer.

Aquí se ve que la bola salió. (Pantallazo/Pantallazo)

Según el criterio del experto arbitral, Henry Bejarano y una foto que nos aportó, la bola había salido cuando el lateral Diego González mandó un centro al área.

LEA MÁS: Josué Quesada y Erick Lonis tuvieron encontronazo de opiniones fuerte por nuevo fichaje de Saprissa

Ese centro llegó al área y fue despejado por Fidel Escobar, pero el rebote cayó en Núñez, quien la mandó al fondo de la red, al minuto 23.

La jugada fue revisada por el VAR y convalidaron la anotación y se lo hicieron saber a Marianela Araya, árbitra del partido, pero quedará la duda. Recordemos que cuando no hay una toma totalmente clara, el VAR le da el ok a la decisión al árbitro.

El gol de Cristopher Núñez no debió valer. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“No es gol, la bola abandonó por completo el terreno de juego. No debió validarse”, dijo Bejarano.

El juego se desarrolla en el estadio Fello Meza, correspondiente a la jornada tres.

LEA MÁS: Cartaginés vs Saprissa: Carevic y Wanchope sufren bajas importantes para el juego de hoy

La anotación puso el marcador 1 a 0 y casi al finalizar el primer tiempo, Johan Venegas puso el 2 a 0.