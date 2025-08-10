Deportes

Henry Bejarano afirma que primer gol de Cartaginés no debió valer y aporta prueba

Henry Bejarano, analista arbitral dice que la bola había salido

Por Franklin Arroyo y Henry Bejarano Matarrita

La anotación de Cristopher Núñez que puso a ganar al Cartaginés, 1 a 0, este domingo ante el Deportivo Saprissa, no debió valer.

Gol de Cartaginés, la bola sale, Cristopher Núñez
Aquí se ve que la bola salió. (Pantallazo/Pantallazo)

Según el criterio del experto arbitral, Henry Bejarano y una foto que nos aportó, la bola había salido cuando el lateral Diego González mandó un centro al área.

Ese centro llegó al área y fue despejado por Fidel Escobar, pero el rebote cayó en Núñez, quien la mandó al fondo de la red, al minuto 23.

La jugada fue revisada por el VAR y convalidaron la anotación y se lo hicieron saber a Marianela Araya, árbitra del partido, pero quedará la duda. Recordemos que cuando no hay una toma totalmente clara, el VAR le da el ok a la decisión al árbitro.

Cartaginés - Saprissa
El gol de Cristopher Núñez no debió valer. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“No es gol, la bola abandonó por completo el terreno de juego. No debió validarse”, dijo Bejarano.

El juego se desarrolla en el estadio Fello Meza, correspondiente a la jornada tres.

La anotación puso el marcador 1 a 0 y casi al finalizar el primer tiempo, Johan Venegas puso el 2 a 0.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

