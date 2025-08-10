Josué Quesada y Erick Lonis tuvieron encontronazo de opiniones fuerte por nuevo fichaje de Saprissa

El periodista Josué Quesada fue el invitado de este domingo en Deportes Más, el programa que conduce Erick Lonis.

Erick Lonis tuvo un debate caliente con Josué Quesada. (José Cordero/José Cordero)

Quesada ha sido de los más críticos con la contratación de Marcos Escoe y Lonis tuvo que ver con esa llegada al club, como miembro de la Comisión Técnica del Saprissa.

Josué ha dicho que Saprissa no puede contratar a un jugador que proviene de un equipo de Linafa, como Pitbulls y que jugó un torneo de fútbol siete, la Seven Pro League.

En ese contexto, Lonis lo invitó al programa para debatir y no decepcionaron.

Josué, con su verbo directo, le tiró a Lonis que él se debe ahora a una afición muy grande y que el Saprissa no es el Deportivo Lonis.

El exportero defendió su punto expresando que no importa de dónde provengan los jugadores, lo que realmente importa son las condiciones. Dio ejemplos de jugadores que han llegado de equipos de pueblo, como Gilberto “Tuma” Martínez.

“Usted se debe a una afición, no le gusta, pero... salado. Usted se debe a medio país, hay dos millones de saprissistas que están hartos de las contrataciones de Sergio Gilá, de Juan Carlos Rojas, de los bajos rendimientos, de los bajos presupuesos”, tiró, muy a su estilo Quesada.

Pero Lonis, buen contendor, no se le quedó atrás.

“Yo sé, si yo jugué en ese equipo con esa presión toda la vida, pero usted está criticando a gente que ganó cuatro títulos, que hicieron contrataciones, bajo Horizonte Morado que ganaron cuatro títulos seguidos. Usted está juzgando a todos”, manifestó Lonis.

El exportero dijo que es normal que haya equivocaciones en alguna contratación y que eso le pasa a todos.

Josué Quesada le tiró a Saprissa, dijo que no era nada personal contra el "Capi". (Jose Cordero/José Cordero)

Josué insistió en que si Lonis entró a Saprissa es por algo y el exportero dijo que sí, pero no le quitará mérito a quienes estuvieron antes y que a él le corresponde responder de ahora en adelante.

Además, analizaron en compañía de Marco Herrera y Roy Myers algunas de las cualidades de Escoe.

El debate finalizó en buenos términos, cada quien defendió su posición ante el fichaje de Marcos Escoe.

En Saprissa, el debate seguirá fuera y dentro de la cancha… y Escoe tendrá la última palabra con goles… o sin ellos.