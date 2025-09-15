Manfred Ugalde entra como el único de Centroamérica nominado a mejor futbolista de Concacaf

Manfred Ugalde fue nominado como jugador del año de Concacaf tras su gran temporada en el Spartak de Moscú de Rusia (Sitio web del Spartak/Sitio web del Spartak)

El goleador tico Manfred Ugalde recibió buenas noticias este lunes tras ser anunciado como nominado al Premio al Jugador del Año de Concacaf 2024/25, convirtiéndose en el único futbolista de Centroamérica en la prestigiosa lista.

Pese a que con la Selección de Costa Rica el atacante enfrenta momentos complicados en eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, la confederación reconoció su trabajo en la liga rusa en la temporada anterior.

Concacaf reveló este 15 de setiembre a los cracks que competirán por el galardón y entre nombres pesados como Edson Álvarez (México), Jonathan David (Canadá), Raúl Jiménez (México), Ángel Sepúlveda (México) y Malik Tilman (Estados Unidos), aparece el nombre del delantero josefino, que tuvo una temporada de ensueño.

“Los nominados de la temporada 2024/25 fueron seleccionados en base a estadísticas de rendimiento y aportes de expertos en fútbol. Para ser elegibles para esta emocionante edición de los premios de la confederación, todos los jugadores deben haber jugado para su selección nacional y en una liga profesional afiliada a FIFA o Concacaf”, indicó la organización.

Ugalde, de apenas 23 años, fue la figura de la Selección Nacional de Costa Rica, donde anotó 7 goles en 13 partidos. Además, se convirtió en el máximo artillero de la Premier League de Rusia con 17 goles, la cifra más alta lograda por un jugador de Concacaf en la historia de ese torneo.



La elección del Jugador del Año no solo depende de entrenadores, capitanes y medios de comunicación, sino también de la afición, que ya puede votar en la página oficial: www.concacaf.com/es/premios.

Histórico para Centroamérica

La nominación de Ugalde no solo es un premio a su gran rendimiento, sino también un logro histórico, al ser el único centroamericano entre los postulados a este prestigioso reconocimiento este año.

Ahora la pelota está en la cancha de los ticos y aficionados de la región, quienes podrán apoyar al artillero nacional para que se quede con el galardón.