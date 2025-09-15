(Video) Francisco Calvo compite con Lionel Messi por el mejor gol del año en la Concacaf por este golazo

Este gol de chilena le valió a Francisco Calvo ser nominado a gol del año en Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

Francisco Calvo, defensor de la Selección de Costa Rica, se metió en una lista en la que está compitiendo taco a taco con el astro argentino Lionel Messi en los premios anuales de Concacaf.

La Confederación publicó este lunes las nominaciones a sus galardones en los que aparece el nombre el zaguero costarricense en la categoría de mejor gol, por un tanto de chilena que anotó ante Guatemala por la Liga de Naciones el 15 de octubre.

Francisco Calvo está nominado junto a Lionel Messi en los premios a lo mejor de Concacaf. (La Nación/"X" Gold Cup)

Entre los otros postulados aparece un tanto de Messi, el cual hizo con su club el Inter Miami Fc ante Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de la Concacaf, un remate cruzado que metió en un ángulo, clásico en su repertorio.

Junto al argentino, hay tantos de otras figuras como el mexicano Raúl Jiménez, el francés Denis Bouanga, del LAFC y hasta dos que le marcaron a equipos costarricenses.

Aparece un tanto del panameño José Rodríguez, que le anotó en noviembre a la Selección de Costa Rica por la Liga de Naciones, un remate de fuera del área colocado en un ángulo.

Además está un pepino de Esther González, del Gotham FC de los Estados Unidos el cual hizo en el estadio Alejandro Morera Soto ante Alajuelense por la Copa de Campeones Femenina de Concacaf en el 2024.

