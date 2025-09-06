Rolando Fonseca enjachó a uno de los líderes de la Selección de Costa Rica al poner esta excusa

Rolando Fonseca se enojó mucho con Francisco Calvo tras escucharlo al acabar el partido entre Costa Rica y Nicaragua.

Rolando Fonseca estaba como agua para chocolate este viernes luego de escuchar las declaraciones de uno de los líderes de la Selección de Costa Rica, Francisco Calvo.

Al Rolo le cayó como una patada escuchar el famoso discurso de “las distancias se han acortado”, excusa que no compra por las circunstancias del partido.

“Las distancias se han acortado. Número uno, no se engañen. Calvo estás con diez, están contra diez y ahora me vienes a decir que las distancias se acortaron, no, no”, dijo durante el espacio Los Especialistas de Canal 7.

Más allá de las frases cajoneras, a Fonseca lo que más le molesta es ver actitudes del defensor que para él lo retratan como líder y futbolista en el campo.

LEA MÁS: (Video) Nicaragua vs Costa Rica: Ticos se van con una amargura de Managua tras un empate muy feo

Francisco Calvo aseguró que las distancias con selecciones como Nicaragua se han acortado. (David Loaiza)

“Vos tenés la bola y lo primero que hacés es jugar para atrás, ¿Y tu personalidad? Ahhh, pero le decís al profesor, vendiendo a tus compañeros, perdón porque lo digo así, pero son códigos, ves al técnico y le dices ‘Ninguno se mueve’.

“¿Y tu personalidad? Haces un gesto que ninguno se mueve, a ver ¿A dónde está?“, lo remató.

Calvo habló luego partido ante los pinoleros que la Sele no tuvo un buen juego y que dar ventajas ante rivales en crecimiento, cuesta caro.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Árbitro cometió un grave error en el partido eliminatorio

Rolando Fonseca criticó con dureza la labor de Costa Rica ante Nicaragua. (shu/Emanuel Morales Bustos, MR Agencia)

LEA MÁS: Rolando Fonseca dio la lista de jugadores que sacaría del Saprissa y algunos son grandes figuras

“Ya los niveles se acortaron en todo el mundo, lastimosamente nos vamos tristes, empezamos ganando, pero nos descontrolamos”, indicó.

El zaguero comentó que los que les pasó en los últimos 25 minutos de partido es algo que en una eliminatoria no puede suceder.

“Sabíamos que sería difícil, metimos gol y nos desordenamos un poco y pasamos factura con el penal”, añadió.