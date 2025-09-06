Nicaragua vs Costa Rica: Árbitro cometió un grave error en el partido eliminatorio

Nicaragua y Costa Rica disputan el segundo tiempo de su primer partido en la fase final de la eliminatoria mundialista y el VAR fue protagonista.

Fue una situación un tanto confusa, ya que por momentos parecía que revisaban un supuesto penal de Alexis Gamboa, pero en realidad lo que chequearon fue una fuerte barrida sobre Alonso Martínez.

Tras el chequeo, donde siempre sí vieron el supuesto penal, Marco Ortíz le mostró la roja a Jason Coronel al 54.

Sin embargo, para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión estuvo mal.

“Esa acción no es de roja, el contacto es por la barrida. Si ese pie fuera directo a la pierna sí sería juego brusco grave, pero no lo fue. La acción se da de barrida, no es que la pierna vaya estirada y haya contacto”, explicó el exárbitro.

Además, dejó claro que en la jugada de Gamboa no hubo penal.

Costa Rica le ganaba 1-0 a Nicaragua, pero los locales empataron con un polémico tanto de penal:

