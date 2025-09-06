Deportes

Nicaragua vs Costa Rica: Árbitro cometió un grave error en el partido eliminatorio

Una decisión del árbitro que podría ser clave en el partido Nicaragua vs Costa Rica no fue acertada

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita, Ricardo Silesky, y Sergio Alvarado

Nicaragua y Costa Rica disputan el segundo tiempo de su primer partido en la fase final de la eliminatoria mundialista y el VAR fue protagonista.

Fue una situación un tanto confusa, ya que por momentos parecía que revisaban un supuesto penal de Alexis Gamboa, pero en realidad lo que chequearon fue una fuerte barrida sobre Alonso Martínez.

Tras el chequeo, donde siempre sí vieron el supuesto penal, Marco Ortíz le mostró la roja a Jason Coronel al 54.

LEA MÁS: (Video) Nicaragua vs Costa Rica: Pinoleros empatan con un polémico penal y controversia del VAR

Nicaragua vs. Costa Rica
Nicaragua vs Costa Rica: la barrida contra Alonso Martínez no era roja. (shu/Emanuel Morales Bustos, MR Agencia)

Sin embargo, para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión estuvo mal.

“Esa acción no es de roja, el contacto es por la barrida. Si ese pie fuera directo a la pierna sí sería juego brusco grave, pero no lo fue. La acción se da de barrida, no es que la pierna vaya estirada y haya contacto”, explicó el exárbitro.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Cientos de ticos tuvieron problemas para entrar al estadio en Managua y esto sucedió

Además, dejó claro que en la jugada de Gamboa no hubo penal.

Costa Rica le ganaba 1-0 a Nicaragua, pero los locales empataron con un polémico tanto de penal:

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Henry Bejarano es tajante al decir qué pasó en penal pitado contra la Sele

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nicaragua vs Costa RicaNicaraguaCosta RicaeliminatoriaConcacaf
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

Ricardo Silesky

Ricardo Silesky

Editor responsable de la sección de deportes de La Teja. Bachiller en Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo y bachiller en Filosofía de la Universidad Católica. Con experiencia en manejo de redes sociales y elaboración de notas de nacionales, deportes e internacionales. Labora en Grupo Nación desde el 2013.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.