Nicaragua vs Costa Rica: Henry Bejarano es tajante al decir qué pasó en penal pitado contra la Sele

La polémica se hizo presente en el duelo entre Nicaragua y Costa Rica, en el inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista.

A pocos minutos del final, el central Marco Ortiz pitó un penal por una supuesta falta de Juan Pablo Vargas. Parecía que no había dudas, pero cuando Byron Bonilla estaba listo para rematar, el VAR llamó al árbitro.

Nicaragua vs Costa Rica: Un penal le quitaría los tres puntos a la Sele.

Al revisar la jugada, daba la impresión que la falta fue fuera del área y que, incluso, el contacto fue mínimo, pero igualmente señaló el manchón blanco.

¿Qué fue lo que pasó? Esto dice Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja:

“El VAR no estaba seguro de la decisión, entonces el árbitro, al tener una buena posición la ve adentro. Pero para mí esa acción es afuera”, sentenció.

Bonilla transformó el penal en gol y el partido va 1-1.

