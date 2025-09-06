EN VIVO

Nicaragua vs Costa Rica: Miguel Herrera tiene una sorpresa en el once para enfrentar a los pinoleros

Nicaragua y Costa Rica se enfrentan este viernes en el Estadio Nacional en Managua en las eliminatorias a Norteamérica 2026

Por Sergio Alvarado
Así alineará Costa Rica ante Nicaragua

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, envió a las mejores fichas con las que cuenta la Tricolor para jugar en el encuentro ante Nicaragua este viernes.

Ante la ausencia de Jeyland Mitchell, el Piojo se la jugó por Alexis Gamboa en lugar de su compañero Santiago van der Putten, confiando en la corpulencia del primero.

La Sele saldrá con Keylor Navas en el marco, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Joseph Mora, Carlos Mora, Orlando Galo, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

Esta es la alineación de la Selección de Costa Rica para el partido contra Nicaragua en Managua.
Así alinea Costa Rica ante Nicaragua (Prensa FCRF/FCRF)

Así llegaron los ticos al Estadio Nacional en Managua

Un buen grupo de aficionados de Costa Rica llegaron pasadas las 5 p.m al Estadio Nacional de Managua, en Nicaragua, para lo que será el partido entre ambas selecciones a las 8 p.m en el inicio de la última fase elimiinatoria al Mundial de Norteamérica 2026.

Los ticos llegaron en un buen grupo identificados con la bandera y se ubicaron en el escenario más importante de la nación pinolera con la emoción de esperar un buen resultado y empezar esta ronda con el pie derecho.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: hay noticias sobre los más de 400 ticos varados en la frontera

Ambiente de aficionados de Costa Rica en el Estadio Nacional de Managua en Nicaragua.
Ambiente de aficionados de Costa Rica en el Estadio Nacional de Managua en Nicaragua. (Cortesía Mauricio Lizano/Cortesía Mauricio Lizano)
¿Por cuál canal ver el partido entre Nicaragua y Costa Rica?

Los ticos que no cruzaron la frontera tienen la oportunidad de ver el encuentro por la señal de Repretel canal 6 y Teletica canal 7, en ambos canales la previa iniciará alrededor de las 6 p. m.

Lo más leído