Nicaragua vs Costa Rica: hay noticias sobre los más de 400 ticos varados en la frontera

Los ticos que estaban varados en la frontera con Nicaragua lograron avanzar, para ver el juego contra Costa Rica. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Luego de varias horas de espera, el grupo de costarricenses que estaba varado en la frontera con Nicaragua, lograron avanzar para desplazarse al estadio Nacional de Managua y ver el juego contra Costa Rica, por la eliminatoria hacia el Mundial del 2026.

El periodista Christian Sandoval hizo el anuncio en sus redes sociales y ahora la esperanza es que los fiebres lleguen a tiempo al estadio nicaragüense para ver el encuentro entre ambas naciones, que dará inicio a las 8 de la noche.

Según ChatGPT de la frontera al estadio se dura entre 2:30 y 3:30 horas, por lo que llegarían apenitas o al menos al medio tiempo.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: decenas de ticos están varados en la frontera

Recordemos que este viernes, un grupo de más de 400 personas se desplazaron hacia el vecino país y cuando llegaron a la frontera no los dejaron ingresar. Un costarricense reportó en un video, que las autoridades de ese país no les daban explicaciones y tenían más de 4 horas esperando cruzar la frontera.

“Somos más de 12 buses detenidos, desde hace cuatro horas hicieron el ingreso pero no podemos avanzar hasta que no nos escolten al estadio directamente.

LEA MÁS: Keylor Navas llega ante Nicaragua con esta estadística que Marco Antonio Figueroa se desea

“Somos más de 400 personas detenidas, desde hace cuatro horas, sin ningún tipo de explicación de las autoridades”, dice el costarricense.