Nicaragua vs Costa Rica: decenas de ticos están varados en la frontera

Un grupo de ticos están varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, previo al juego de este viernes por la noche. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Cerca de 400 personas están varadas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y alegan que las autoridades locales no los dejan avanzar al estadio Nacional de Managua.

Este viernes, las selecciones de Nicaragua y Costa Rica se enfrentarán en el primer juego de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 y un grupo importante de aficionados se desplazaron al vecino país, para apoyar al equipo que dirigido por Miguel Herrera.

Un video que compartió el periodista Christian Sandoval en su cuenta de X muestra más de 12 buses detenidos en la zona fronteriza y una persona cuenta lo ocurrido.

“Somos más de 12 buses detenidos, desde hace cuatro horas hicieron el ingreso pero no podemos avanzar hasta que no nos escolten al estadio directamente.

“Somos más de 400 personas detenidas, desde hace cuatro horas, sin ningún tipo de explicación de las autoridades”, dice el costarricense.