Keylor Navas llega ante Nicaragua con esta estadística que Marco Antonio Figueroa se desea

Keylor Navas, portero de la Selección Nacional llega al juego contra Nicaragua con un dato importante en su carrera. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas, portero de la Selección Nacional, estará en el ojo de miles de aficionados este viernes, cuando Costa Rica se enfrente a Nicaragua, en el inicio de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

El Halcón, con 38 años, es el referente del cuadro nacional y previo al encuentro con los pinoleros, el técnico Marco Antonio Figueroa le bajó el piso a lo que ha logrado el portero en su carrera.

Pero la verdad, es que Navas cuenta con un historial que el propio entrenador chileno hubiera deseado tener en su carrera como futbolista.

Navas ya tiene 3 Copas del Mundo en su haber: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que, si Costa Rica clasifica al Mundial en Norteamérica, sería el primer tico con cuatro Mundiales mayores.

Joel Campbell, Bryan Ruiz y Celso Borges tienen 3 participaciones en Mundiales cada uno. John Durán. (JOHN DURAN)

Otros jugadores ticos lograron participar en tres competiciones. Algunos de ellos siguen activos en el fútbol, pero no han participado en el equipo que lidera Miguel Herrera. Estos son:

- Bryan Ruiz (2014, 2018 y 2022)

- Joel Campbell (2014, 2018 y 2022)

- Yeltsin Tejeda (2014, 2018 y 2022)

- Christian Bolaños (2006, 2014 y 2018)

- Celso Borges (2014, 2018 y 2022)

- Óscar Duarte (2014, 2018 y 2022)

Dato mata mentira

El técnico del equipo pinolero le bajó el piso al Halcón, el jueves, en la conferencia de prensa previo al encuentro con los ticos:

“Navas es conocido por todos ustedes, pero tienen dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años (en realidad tiene 38), tampoco es un arquero de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, sus Champions, su trayectoria, pero no es el de 20 años ya.

“Así que si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto. Fíjate que en la historia ni hemos tocado el tema de Keylor Navas, no hemos tocado el tema de hacerle goles de 20 años para atrás”, expresó.

Pero si nos remitimos a la carrera de Figueroa, como jugador, no trascendió en el combinado chileno. Con la Selección participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y en la Copa América de 1993 y no participó en ningún mundial mayor con los sudamericanos.

El partido contra Nicaragua será a las 8 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El encuentro entre Nicaragua y Costa Rica será a las 8 p.m. y se podrá ver por los canales 6 y 7.