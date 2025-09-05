Técnico de Nicaragua toca lo más sensible: cuestionó a Keylor Navas y encendió a Costa Rica

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, atacó con dureza a la Selección de Costa Rica. Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, le tocó el orgullo a los ticos al dar unas explosivas declaraciones sobre Costa Rica, previo al juego que disputarán ambas naciones, este viernes camino al Mundial del 2026.

En conferencia de prensa, El Fantasma le tiró duro a varios protagonistas de la Tricolor y uno de los que salió rascando fue el portero y capitán, Keylor Navas, a quien Figueroa le bajó el piso tremendamente.

Al chileno le preguntaron sobre el Halcón, lo que representa enfrentar a una figura del peso de Navas, ganador con el Real Madrid y dijo que ya no es el mismo de antes y cuestionó su rendimiento por su edad.

Palmarés. A lo largo de su carrera, Navas ha cosechado títulos dentro y fuera de Costa Rica. Con Saprissa ganó la Copa de Campeones de Concacaf y fue al Mundial de Clubes de Japón. Con el Real Madrid obtuvo 3 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 1 Liga Española.

“Navas es conocido por todos ustedes, pero tienen dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años (en realidad tiene 38), tampoco es un arquero de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, su champion, su trayectoria, pero no es el de 20 años ya.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua le bajó el piso a Keylor Navas de una forma sorprendente

“Así que si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto. Fíjate que en la historia ni hemos tocado el tema de Keylor Navas, no hemos tocado el tema de hacerle goles de 20 años para atrás”, expresó.

Las declaraciones del sudamericano no cayeron nada bien en el ambiente futbolero local y hasta en Nicaragua creen que Figueroa se equivocó con lo que dijo.

El sudamericano cree que por la edad, Keylor Navas ya no es protagonista con la Tricolor. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Periodistas ticos no se le quedaron callados al entrenador de Nicaragua y le respondieron de todas las formas y colores

No es protagonista

El periodista Carlos Serrano, de Deportes Monumental, explotó en contra del técnico y le mandó un recadito.

El comunicador dijo que el objetivo de la conferencia del timonel fue buscar llamar la atención y logró que el foco de atención se centrara en Costa Rica.

LEA MÁS: Así respondió Miguel “Piojo” Herrera a los ataques que le hizo el técnico de Nicaragua

“Fue una conferencia de prensa superinoportuna y el entrenador se dio cuenta de que en la ronda final de la eliminatoria, no tiene el protagonismo. Es una forma absurda de llamar la atención”, declaró.

Serrano fue más allá y esto dijo del entrenador.

“Le cae muy bien el apodo de ‘El Fantasma’, porque así es para el fútbol en general. Su carrera jamás se comparará con la de Keylor Navas, a la par de Keylor él es un fantasma, a la par de la Selección, a la par del Piojo.

“Me dio cólera cómo se manifestó de Keylor, un portero que tiene tanta jerarquía, es la figura más histórica que tiene Concacaf, me parece que no es correcto que se exprese así de Navas un técnico que ni siquiera es de Concacaf (Figueroa es chileno), como lo dijo ahora Miguel Herrera”, aseguró.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua se encendió solo y le tiró a todo el mundo en Costa Rica, desde el Piojo Herrera hasta a la prensa tica

El periodista Carlos Serrano explotó en contra de Figueroa. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

¿Cree que las declaraciones de Figueroa morderán a los jugadores de la Sele?

“Al tico le encanta, le fascina que lo muerdan y en la Selección hay varios jugadores que están picados por situaciones que vivieron en otros momentos: Orlando Galo está mordido, quiere ir a un Mundial luego de que no pudiera hacerlo por el dopaje.

“A Manfred Ugalde lo picaron cuando Luis Fernando Suárez dudó de sus condiciones como 9, a Keylor Navas lo picaron en otros momentos y yo pondría mañana (viernes) la grabación de la conferencia antes del partido. A ver, no dudo de que vamos a ganar y esperaría que cada declaración de ese técnico se convierta en un gol y ojalá ganemos por goleada”, destacó Serrano.

LEA MÁS: Exjugador del Herediano se enfrentará a Costa Rica en los dos juegos más especiales de su carrera

Lo más polémico

El periodista nicaragüense Nectalí Mora Zeledón afirmó que el técnico pinolero acostumbra ser polémico en sus mensajes desde que llegó a la Selección en el 2022, pero lo que escucharon este jueves es lo más cuestionable que ha dicho.

“Aquí ha hecho cosas bastantes polémicas y entiendo el punto de que quiera defender lo suyo, meter un poco de ruido, pero cuando habló de Keylor Navas y lo quiso minimizar se equivocó, porque ese discurso puede jugarle en contra.

“Él suele ser explosivo, pero pudo usar otro tipo de palabas. Si Costa Rica le pasa por encima deberá tragarse sus palabras y me parece que esto puso bonito el ambiente, porque hasta el Piojo le respondió y habrá que ver si El Fantasma puede volver a sacar pecho o meterse el rabo entre las piernas”, aseguró.

Mora reconoció que en su tierra el portero del Pumas mexicano es muy respetado.

Costa Rica debutará ante Nicaragua en la fase final de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. Facebook Selección de Nicaragua. (Facebook selección de Nicaragua/Facebook selección de Nicaragua)

“Keylor vivió una gran etapa con el Real Madrid y aquí tiene admiradores, es respetado, se ha ganado una reputación, no sólo en Costa Rica, sino en Centroamérica, es de los mejores jugadores de Concacaf.

LEA MÁS: Sebastián Acuña vuelve a la Selección y su familia lo supo de una forma muy emocionante

“Si la Selección de Costa Rica viniera sin Keylor, creo que el juego no tendría el mismo impacto, pero sin duda alguna, uno de los atractivos será Navas. Sube mucho el listón el tenerlo acá”, añadió.

El comunicador recordó un par de episodios que han vivido con el entrenador.

“Para un partido no convocó a Byron Bonilla y cuando los periodistas lo cuestionaron dijo que si le seguían preguntando se retiraba. Y en efecto, se levantó de la silla, pero no se fue.

“Y hace poco, cuando un periodista le hizo una pregunta respondió de una manera en la que todos interpretamos que ofendió al comunicador. Le dijo: ‘pero qué estúpido’ y muchos interpretaron que se refería al periodista y no a lo que estaba preguntando”, comentó.