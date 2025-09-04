Así respondió Miguel “Piojo” Herrera a los ataques que le hizo el técnico de Nicaragua

Miguel Herrera aseguró que no hay que caer en el juego de Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, reaccionó ante los ataques que le envió Marco Antonio Figueroa, seleccionador de Nicaragua por el juego de este viernes entre ambas naciones por las eliminatorias de Concacaf rumbo a Norteamérica 2026.

Aunque se sabe de que tiene carácter fuerte, el Piojo no mordió el anzuelo del fantasma y no entró a polemizar ni a responderle las acusaciones que hizo el chileno que dirige a los pinoleros.

Figueroa en su conferencia le tiró al Piojo, a Keylor Navas y al hecho que en Costa Rica señalen las malas condiciones de la gramilla sintética del estadio Nacional de Managua.

“Son circunstancias que si te metes en eso, vas a caer en el juego de ellos, cuando hay un portero de esa talla, meterse en eso es buscar de donde sacar que nos desubiquemos, porque cuando hablas de un tipo como Keylor lo único que queda es levantarte y sacarte el sombrero como decimos en México y hacer reverencia”.

“Un portero de esa talla lo que único que tiene que revisar son elogios por lo que ha hecho en su carrera. Lo que digan o tengan que decir, es más bien para armar polémica. No vas a comparar a ningún portero, tenga, 20, 30 o 40 años con Keylor, hasta que no hagan lo que hizo Keylor. Se comparan hasta que tengan esos tamaños”, explicó.

El Piojo fiel a su estilo también sacó un dicho para responderle al Fantasma sobre el menospreciar a figuras como Navas.

“No te subas a pelear a un ring sino es peso completo y si es peso completo no te subas porque te va a partir la madre, entonces mejor no te pelees”, dijo con una sonrisa.

Sobre el tema de la cancha en Managua, Herrera aseguró que él nunca habló de ella.

“¿Alguno me ha escuchado hablar de la cancha? Yo ni de la cancha he hablado, no la conozco, Oigo lo que dicen los muchachos que ya la pisaron, que son los de la Liga y ellos hablaron de esa cancha, pero yo no hablé de la cancha. Voy a una cancha a jugar fútbol y es igual para los dos equipos", aseguró.