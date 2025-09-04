Nicaragua vs Costa Rica: Keylor Navas y dos factores más son responsables del llenazo en el estadio

Keylor Navas ha despertado un interés inusitado en Nicaragua y las boleterías del estadio Nacional están vendidas desde hace rato, en parte por el arribo del guardameta con la Selección de Costa Rica.

“La gente aquí quiere ver a Keylor Navas, es un atractivo, además de que Costa Rica es una selección imporante en el área. Quizás su momento no es el mejor, pero tampoco es que está mal”, reveló Nectalí Mora a La Teja, periodista nicaragüense de ESPN.

Pero hay otros dos factores que hicieron que los 16.200 boletos que se pusieron a la venta se hayan ido como pan caliente, como lo explicó Nectalí Mora, periodista nicaragüense de ESPN.

El periodista dice que el gran momento que atraviesa el fútbol nicaragüense lo convierte en el mejor equipo de la historia. Nicaragua está en una ronda final por primera vez.

El buen momento se puede corroborar también a nivel de clubes, donde el Real Estelí ha disputado la gran final de la Copa Centroamericana en las ediciones del 2023 y 2024, en ambas perdió con Alajuelense.

En la actual edición, si bien es cierto, ninguno de los tres clubes pasó de ronda (Real Estelí, Diriangén y Managua), sin duda compitieron, excepto el equipo capitalino que no ganó ni un punto.

El tercero es un factor más social, todo el mundo quiere disfrutar de la eliminatoria en Nicaragua. Nadie quiere perderse el partido y considera que el tipo de aficionado que irá al encuentro acoge varios perfiles.

“Van a ir los futboleros, los que siempre van, pero sin duda, irán aficionados más afines al béisbol y al boxeo porque es una fiesta. Todos quieren estar en el estadio”, añadió Mora.

Nicaragua vivirá una gran fiesta este viernes, con el debut en una ronda final de una eliminatoria, ante Costa Rica.