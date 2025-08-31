Deportes

Keylor Navas revela su gran sueño con la Selección en entrevista para TUDN

Keylor Navas jugará con sus Pumas ante Atlas en un juego de muchas emociones

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Keylor Navas será titular esta tarde en el partido Pumas vs Atlas, por la Liga MX.

Keylor Navas sonríe durante el entrenamiento previo al duelo contra Atlanta United en la Leagues Cup.
Keylor Navas jugará contra el Atlas. (Redes Pumas/Redes Pumas)

El juego iniciará a las 4 de la tarde y la transmisión del partido podrá seguirse por el canal TUDN.

LEA MÁS: La inolvidable experiencia de un fotógrafo de La Teja con Keylor Navas

“Nunca he llegado a ningún equipo a intentar ser mejor que otro, sino intentar escribir mi historia, me gustaría que me recuerden como futbolista que siempre dio todo. Sueño con ir a otro mundial”, expresó Navas en el canal TUDN.

LEA MÁS: (Video) Keylor Navas demostró ser un líder, vea su charla en el camerino de Pumas

Navas está convocado a la Selección Nacional y deberá integrarse al equipo patrio este lunes para enfrentar a Nicaragua el viernes 5 de setiembre.

LEA MÁS: A Keylor Navas nada le sale con Newell’s, ojo lo que le acaba de pasar este lunes

Los equipos no andan en un buen momento, los Pumas tiene seis puntos y son doce en la tabla de posiciones y los rojinegros tienen cinco puntos, en el puesto quince. El triunfo les urge a ambos para no quedarse rezagado y optar por clasificar.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
keylor navaspumasatlasliga mxsueño mundialista de keylor navas
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.