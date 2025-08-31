Keylor Navas revela su gran sueño con la Selección en entrevista para TUDN

Keylor Navas será titular esta tarde en el partido Pumas vs Atlas, por la Liga MX.

Keylor Navas jugará contra el Atlas. (Redes Pumas/Redes Pumas)

El juego iniciará a las 4 de la tarde y la transmisión del partido podrá seguirse por el canal TUDN.

“Nunca he llegado a ningún equipo a intentar ser mejor que otro, sino intentar escribir mi historia, me gustaría que me recuerden como futbolista que siempre dio todo. Sueño con ir a otro mundial”, expresó Navas en el canal TUDN.

Navas está convocado a la Selección Nacional y deberá integrarse al equipo patrio este lunes para enfrentar a Nicaragua el viernes 5 de setiembre.

Los equipos no andan en un buen momento, los Pumas tiene seis puntos y son doce en la tabla de posiciones y los rojinegros tienen cinco puntos, en el puesto quince. El triunfo les urge a ambos para no quedarse rezagado y optar por clasificar.