Técnico de Nicaragua le bajó el piso a Keylor Navas de una forma sorprendente

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, dio una explosiva conferencia de prensa en la que le tiró duro a varios elementos y protagonistas de la Selección de Costa Rica en la que hasta Keylor Navas salió rascando.

Al entrenador chileno le consultaron sobre el Halcón, lo que significa enfrentar a una figura así y el peso que puede tener en el partido y le bajó el piso hablando hasta de su edad y que ya no es el mismo que antes.

“Navas es conocido por todos ustedes, pero tienen dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es un arquero de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, su champion, su trayectoria, pero no es el de 20 años ya”.

“Así que si tenemos que llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto. Fíjate que en la historia ni hemos tocado el tema de Keylor Navas, no hemos tocado el tema de hacerle goles de 20 años para atrás”, aseguró.

En Nicaragua hay gran expectativa por contar con una leyenda del marco como el costarricense, ganador de tres Champions League con el Real Madrid.