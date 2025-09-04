Técnico de Nicaragua se encendió solo y le tiró a todo el mundo en Costa Rica, desde el Piojo Herrera hasta a la prensa tica

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, atacó con dureza a la Selección de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, dejó la diplomacia de lado y le tiró duros ataques a Costa Rica, su escuadra y hasta a la prensa tica por señalar las condiciones del terreno de juego del Estadio Nacional de Managua.

La gramilla sintética del juego de este viernes no luce en las mejores condiciones, según reportes es una cancha dura, desgastada y sin mucho cuido, situación que a los ticos les han advertido para tomar en cuenta.

Cuando a Figueroa le consultaron por ese tema, el chileno explotó y aseguró que no se trata más que de una excusa de los costarricenses y que mejor se dediquen a jugar.

LEA MÁS: Exjugador del Herediano se enfrentará a Costa Rica en los dos juegos más especiales de su carrera

“Hay un dicho que es muy recurrente, ‘El que no llora, no mama’. Esta cancha tiene certificación de hace tres semanas, o un mes, más o menos, tiene certificación FIFA. Si la cancha tuviera el grado de dificultad que dicen todos los ticos, todos los periodistas, todos los jugadores, FIFA no hubiese dado la certificación, entonces nosotros creemos que las excusas siempre están.

“Conozco muy bien, muy bien a Miguel Herrera, lo conozco muy bien de años, incluso nos enfrentamos en nuestra juventud y creo que el hecho de estar poniendo excusas de una cancha, se nota que no le tocó ir a San Vicente, a Bahamas, no le tocó ir a lugares donde Nicaragua sí tuvo que jugar, y sin quejarse”, destacó.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Keylor Navas y dos factores más son responsables del llenazo en el estadio

Para el Fantasma, como le apodan al entrenador, el juego de este viernes es de “profesionales que no ponen excusas”.

“La cancha está apta para jugar partidos a nivel profesional. Han jugado selecciones como Jamaica y Trinidad y Tobago y nunca hubo una queja, entonces creo que echarle la culpa a la cancha por lo que puede pasar mañana, no tiene caso”, agregó.

Figueroa también aseguró que le preocupa el arbitraje, pues al tratarse de un cuarteto mexicano, le da temor que pueda beneficiar a Costa Rica dado que el Piojo comparte nacionalidad con ellos.

“A mí no me preocupa ni Keylor Navas ni la selección tica. A mí me preocupa mucho la designación de un árbitro mexicano, más que la Selección de Costa Rica, y se lo voy a explicar, en Costa Rica, ustedes saben, tienen socios, tienen dueños mexicanos, el gerente de selección es mexicano, el técnico es mexicano, entonces me preocupa eso”.