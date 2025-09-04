Periodistas ticos no se le quedaron callados al entrenador de Nicaragua y le respondieron de todas las formas y colores

El entrenador de Nicaragua, el chileno Marco “el Fantasma” Figueroa incendió los programas deportivos tras la explosiva conferencia de prensa que dio este jueves, en la previa del partido eliminatorio ante Costa Rica.

Programas deportivos como Teletica Radio le tiraron duro al Fantasma Figueroa. (Pantallazo/Pantallazo)

El Fantasma tuvo un discurso muy agresivo, desde el punto de vista deportivo, y se encargó de tirarle tieso y parejo a todo el mundo, incluida la prensa costarricense, pero también a Miguel Herrera, entrenador de Costa Rica, a los árbitros mexicanos, a Keylor Navas, que el equipo tico es lento, las supuestas quejas del equipo patrio por el estadio de la cancha sintética del estadio Nacional de Nicaragua y otro montón de cosas.

Esas palabras no pasaron por alto en Teletica Radio, donde hablaron del tema e incluso, respondieron al entrenador chileno.

El director, Christian Sandoval, apenas terminó la conferencia, expresó que el chileno tiró fuego y ennumeró algunas de las cosas más picantes que soltó.

“Sus frases han sido calientes, agresivas futbolísticamente, confrontativas hacia Miguel Herrera”, empezó diciendo Sandoval.

Programas deportivos, como 120 Minutos no se quedaron callados. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Gustavo López intervino y expresó que Figueroa parece bravo, pero considera que es una estrategia.

“Lo que está tratando de hacer es torear a los ticos y si nos dejamos, caemos en el error que él quiere provocar”, expresó.

“Está engradenciendo a un equipo que no está al nivel de Costa Rica y él lo sabe porque lo dijo, ‘usted es más grande que yo, pero no te tengo miedo’”, analizó.

El programa se llevó la hora restante, luego de la intervención del Fantasma, en hablar de la conferencia.

Andrés González, también intervino: “el que mucho habla, poco hace y por la boca muere el pez, puede decir todo lo que quiera de Costa Rica, pero faltó al respeto, yo sí me meto al juego del Fantasma y me arde la sangre”, expresó.

Añadió que esas declaraciones deben llegar a los seleccionados y les debe mover las fibras y responder en la cancha.

Todos dijeron que lo que dijo de Navas es una falta de respeto. Figueroa expresó que el portero no es el mismo de cuando tenía 20 años. La respuesta generalizada fue que, no lo es, pero sigue estando en la élite y con mucho nivel.

Los programas deportivos reaccionaron a las palabras de Marco Figueroa. (Cortesía /Cortesía )

En 120 Minutos, el debate no pasó desapercibido. Carlos Serrano fue el primero en responder. “Tiró demasiado el Fantasma, ojalá le pongan a los seleccionados la parte donde habla de Keylor Navas y dice que tiene 40 años y que él tiene uno de 20. Me parece que quiere encender y jugar de polémca″.

Harrick McLean fue muy claro: “Vendió humo, habló de Keylor, puede tener 40 años, pero se le olvidó la trayectoria, está en México y está en buen nivel”.

Pablo Guzmán dijo que la forma de responder es en la cancha, ganando contundentemente. “Con eso se calla cualquier boca, pero no tiene que haber una motivación por lo que dijo el señor”.

Figueroa alborotó el panal. Los muchachos son tienen las herramientas y el fútbol para que las palabras del Fantasma se las lleve el viento.