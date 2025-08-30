Sebastián Acuña vuelve a la Selección y su familia lo supo de una forma muy emocionante

La familia de Sebastián Acuña están que no se cambian por nadie por el regreso del jugador a la Sele. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

La hora del almuerzo de este viernes, en la casa del volante de Saprissa Sebastián Acuña, tuvo un ingrediente especial: mientras disfrutaban de este tiempo en familia, los padres del jugador se enteraron de que el sancarleño vuelve a la Selección Nacional.

Don Leonardo Acuña, padre del jugador confesó que la noticia los tomó por sorpresa e ignoraban por completo que “Flaco”, como le dicen de cariño a Sebas, sería convocado por el técnico Miguel Herrera para los juegos eliminatorios contra Nicaragua y Haití.

El orgullo papá recordó que hace unos días, miembros de la Tricolor conversaron con el jugador, para preguntarle cómo estaba físicamente, pero no se imaginaban que era para disputar estos importantes partidos.

“Estábamos almorzando con mi esposa (doña Jéssica) y en eso vimos las noticias. Me agarró una temblorina, no me bajaba la comida, uno se emociona mucho y hubo lágrimas.

“No soy mucho de llorar, pero ahorita se me están saliendo las lágrimas, sobre todo cuando Miguel Herrera empieza a hablar un poco del regreso de Sebastián, de lo bien que le ha ido en Saprissa, en el cierre del torneo pasado y en lo que llevamos de este campeonato. Esperemos que rinda, para que se pueda quedar y siga adelante”, contó.

El volante (derecha) ha sido de los puntos altos del Saprissa en la presente temporada. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Don Leonardo contó que en cuestión de minutos los inundaron de mensajes y llamadas.

“Mi hijo Alejandro estaba en la casa y se puso como loco y Ariana, mi otra hija, venía de la universidad, en Atenas, y estaba emocionada. Mi tía se puso a llorar, las abuelitas y mis primos también están felices, es increíble, lindísimo ver los mensajes y las muestras de gratitud de la gente”, contó.

La última vez que Acuña vistió la camisa tricolor fue el 22 de enero pasado, en un amistoso ante Estados Unidos. El muchacho de 23 años entró de cambio y el juego cerró con derrota 3-0.

Feliz. Hace unos días, conversamos con Sebastián y nos habló de su buen momento en Saprissa y los minutos que ha ganado, en el equipo que ahora dirige Vladimir Quesada. “Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, la confianza que ha depositado en mí, eso me ha ayudado a ser constante y seguir trabajando, porque eso es lo que ocupamos todos los jugadores, la confianza del cuerpo técnico. Además les agradezco a mis compañeros, que me han respaldado desde que llegué a Saprissa”, dijo el jugador.

Un sueño

Con todo esto que viven en la familia Acuña, el papá del volante contó un deseo que tuvo para su hijo, en medio de la fiesta de Brasil 2014.

“Todo esto es fruto del esfuerzo que ha hecho, de lo disciplinado que es. Recuerdo que en el 2014, cuando la Selección fue al Mundial de Brasil, Sebastián tenía 12 años y un día, viéndolo jugar en ligas menores, me preguntaba si él podía llegar a la Selección, que si podía jugar un Mundial Mayor y hoy, al verlo en esa lista, nos hace tener la fe de que pueda cumplir ese anhelo y que ojalá Costa Rica clasifique y él pueda estar”, expresó.

Luego de la conferencia de prensa del “Piojo” Herrera, Sebas pudo comunicarse con su familia.

Don Leonardo es el fan más fiel del mediocampista. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

“Estuvo entrenando por la mañana y hablamos cuando iba para la concentración previa al clásico. Está muy emocionado, Sebas es un muchacho muy tranquilo, no es de pegar gritos, pero está feliz y después de la conferencia estaba respondiendo mensajes a toda la familia“, añadió.

Ahora, con el llamado de Acuña a la Tricolor, la familia comenzó a organizarse para irse a Nicaragua a apoyarlo, al juego del 5 de setiembre.

“Comenzamos a correr para en ocho días estar allá y apoyarlo, estamos pidiendo permisos en los trabajos, moviendo todo, organizando el tour. En un principio iríamos con mi esposa e hijos y su abuela materna, doña Nora, también quiere ir. Ahora es preguntarle a mi mamá, doña Estela, si se apunta.

“Hay primos que también se están poniendo de acuerdo y también, si todo sale bien iremos al Nacional, para el partido del 9 de setiembre, nos estamos organizando para ir en caravana, porque no podemos dejar de apoyar”, expresó.

El técnico Miguel Herrera destacó el buen trabajo del jugador saprissista. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

