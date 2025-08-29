Deportes

Tres sorpresas en lista de Costa Rica para enfrentar a Nicaragua en primer juego de la eliminatoria

El 5 de setiembre inicia la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026, con el juego entre Costa Rica y Nicaragua

Por Yenci Aguilar Arroyo
Alonso Martínez tuvo una ocasión muy clara en el partido entre la Selección de Costa Rica y México, pero el balón pegó en el palo.
Alonso Martínez fue convocado para los juegos entre Nicaragua y Haití. AFP. (AFP/Fotografía)

La eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 está a la vuelta de la esquina y este viernes, el técnico Miguel Herrera dio a conocer la lista de jugadores convocados para los juegos contra los pinoleros y la Selección de Haití.

La lista viene con tres sorpresas, pues Julio Cascante, quien juega en la MLS, Sebastián Acuña de Saprissa y Creichel Pérez de Alajuelense, quienes no habían sido llamados últimamente a la Sele, fueron llamados por el Piojo.

En este llamado quedaron por fuera el volante del Saprissa Jefferson Brenes, el delantero Álvaro Zamora y el defensor de Alajuelense Guillermo Villalobos. El volante del Cartaginés Cristopher Núñez no aparece por lesión, al igual que el defensor Jeyland Mitchell.

Estos son los llamados por el técnico mexicano:

- Porteros: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

- Defensas: Francisco Calvo, Joseph Mora, Julio Cascante, Juan Pablo Vargas, Ariel Lassiter, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Santiago van der Putten, Kenay Myrie.

- Volantes: Orlando Galo, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Sebastián Acuña, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Creichel Pérez.

- Delanteros: Alonso Martínez, Anthony Contreras, Manfred Ugalde y Andy Rojas.

