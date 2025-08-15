Jefferson Brenes reconoce el mal momento con Saprissa y esto le pidió al cuerpo técnico

Jefferson Brenes, volante de Saprissa, se mostró muy autocrítico con su rendimiento en el inicio de la temporada con el Deportivo Saprissa.

Jefferson Brenes se mostró autocrítico con su rendimento. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Brenes acumula 107 minutos en el torneo nacional, con dos apariciones, sin goles y sin asistencias y 90 minutos contra Verdes en la Copa Centroamericana, donde puso una asistencia.

LEA MÁS: Saprissa quiso hacer una gracia pero más bien se tiró a su afición en contra

Para el 10 morado, su contribución al equipo ha sido poca y así lo hizo ver en un vídeo que compartió Saprissa.

“En lo personal, soy muy autocrítico, no he tenido un buen arranque, de la lesión ya estoy al cien por ciento, pero no pude completar la pretemporada por la Selección”, dijo.

El volante afirmó que luego tuvo una recarga muscular y que ha hablado con el cuerpo técnico explicando que requiere minutos para recuperar su mejor forma futbolística.

“No estoy en mi mejor nivel, quiero mejorar día a día, pero soy el primero en levantar la mano cuando las cosas no me salen de la mejor manera”, expresó Brenes.

No obstante, el volante no es el único jugador que pasa por un mal momento en el Saprissa.

Factores

LEA MÁS: Enrique Rivers vuelve a Saprissa y esto nos dijo de su regreso

El periodisto Rodolfo Mora, de 120 Minutos, nos dijo cuáles otros jugadores morados considera que no pasan su mejor momento y deberían tomar un rol más protagónico.

Rodolfo Mora le pide a Gerson Torres más constancia porque está quedando a deber. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Gerson Torres puede dar más de lo que está dando, me parece que el peso de Orlando Sinclair puede ser mayor por el tiempo que tiene, y Sebastián Acuña, que llegó al Saprissa y era seleccionado, me parece que no puede perder esa condición, debe dar más”.

También señaló al panameño Gustavo Herrera, que ya debe empezar a mostrar para que lo trajeron.

“Se le ve frustrado, ansioso, se dice que se le debe dar chance, pero Saprissa no está para dar chance. En esa posición está obligado a rendir por más que tenga 19 años”, comentó Mora.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que Paulo Wanchope rotó al equipo, sobre todo en el juego ante Verdes y contra Cartaginés y ha enfrentado bajas por lesiones y por permisos, lo que evidentemente ha disminuido el caudal futbolístico del equipo.

El mismo Chope se ha referido al tema del rendimiento. “Hubo pasividad para jugar un partido de estos (después de 3 a 0 del Cartaginés), para cualquier partido y eso no es propio de la historia del club, de nosotros, de este equipo”, dijo de forma muy crítica.

LEA MÁS: Jefferson Brenes afirmó que se queda en Saprissa y le tiró a periodistas

Mora indicó que hay otra fila de jugadores que lo pueden hacer mejor pero que no son un desastre, al estilo de Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Fidel Escobar y Kendall Waston, “a quien hemos visto poco”.

El apretado calendario, que además de Saprissa, enfrentan Alajuelense, Cartaginés y Herediano, por participar en la Copa Centroamericana, es otro atenuante que puede afectar, de diferentes maneras, a los clubes y los morados no escapan a eso.

Saprissa se vio chiquito ante Cartaginés. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Saprissa tiene un duro compromiso este domingo a las 3 de la tarde en el estadio Edgardo Baltodano cuando enfrente al líder, el Municipal Liberia.

Los morados vienen de perder 3 a 0 ante Cartaginés en el torneo nacional.