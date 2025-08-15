Enrique Rivers vuelve a Saprissa y esto nos dijo de su regreso

Enrique Rivers le contó a La Teja cuáles son las funciones que tendrá en las ligas menores del Saprissa. Archivo.

Enrique Rivers está que no se cambia por nadie al saber que regresará a su casa, el Deportivo Saprissa.

El experimentado entrenador y formador de 64 años conversó con La Teja, para contar las razones por las que volverá a las ligas menores del cuadro morado, invitado por Erick Lonis, quien coordina en este momento el área deportiva del Monstruo.

“Mi reincorporación se debe al ofrecimiento que me hace don Erick Lonis para regresar al club en apoyo directo al comité técnico y algunas de las funciones asignadas a este servidor como coordinador deportivo serán como enlace o puente entre el Comité Técnico y las diferentes áreas del club; apoyo general en la gestión deportiva, entre otras funciones”, afirmó.

LEA MÁS: A Saprissa regresaría la persona que puso a volar en su momento a las ligas menores del club

Erick Lonis, coordinador del Comité Deportivo del Saprissa invitó a Rivers a regresar al club. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Amplio historial

Rivers estaba en el Sapri en el 2021, cuando quedó fuera de las divisiones menores. En ese entonces estaba a cargo de las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Dos años más tarde fue nombrado coordinador de divisiones menores del Puntarenas FC.

El exjugador saprissista está más que agradecido con Lonis por darle la oportunidad de volver al club en el que se proclamó campeón, como jugador, en 1982. En los años 90 regresó a la institución para ser asistente técnico de Alexandre Guimaraes, en donde obtuvo los títulos de 1997 y 1998.

LEA MÁS: Fausto González cuenta cómo fue su salida de Saprissa y qué ha hecho desde entonces

“En primera instancia estoy muy agradecido con don Erick Lonis por esta invitación para regresar a la que sentimos como nuestra casa y muy complacido por la confianza que me brinda, la cual me compromete en demasía para aunar esfuerzos en la búsqueda de los objetivos trazados.

“Regresé al club a inicios de este mes”, detalló.

LEA MÁS: Del Infiernillo a Saprissa y Alajuelense: la historia cruda y honesta de Dylan Carvajal