Jefferson Brenes afirmó que se queda en Saprissa y le tiró a periodistas

Jefferson Brenes confirmó este domingo, luego del partido ante Sporting, que se vinculará con el Deportivo Saprissa por tres años y que esta misma semana espera finiquitar la firma para dejar todo listo.

Brenes fue la figura del partido, que Saprissa derrotó a Sporting 1 a 0, en el estadio Ricardo Saprissa, al anotar el gol del partido, condujo al equipo en el medio campo y sin duda, fue el que más lo intentó en la parte ofensiva.

Jefferson Brenes fue la figura del partido, sin duda. (MAYELA LOPEZ)

El volante también reconoció que anda en un buen momento y que espera extender esa curva individual lo más que pueda.

“Estoy feliz de recuperarme de la lesión, que era un poco más de tiempo, pero estoy comprometido con el equipo, traté de hacer tres veces al día terapia, estar bien, pero al final no era tan grave y hoy, con el nivel que he podido demostrar, ojalá mantenerlo; sin embargo, en los últimos dos partidos he sentido calambres en las dos pantorrillas, pero es normal”.

Brenes dice que se prepararán de la mejor manera para enfrentar a Comunicaciones a mitad de semana, por el repechaje de la Liga de Campeones de la Concacaf y ante el Cartaginés el próximo domingo.

Brenes explicó que Giacone les pide cosas diferentes, pero no pueden decir todo para no dar armas a los rivales.

“Quiere un equipo intenso, vieron ustedes que presionamos más la salida, pero tampoco podemos decir detalles de lo que él está haciendo”, manifestó.

El volante criticó que algunos periodistas hablaron cosas que no eran ciertas.

“A algunos periodistas les gusta vender humo, perdón que se los diga, se dicen muchos cosas que no son verdaderas y mucha gente las cree. Estoy comprometido con Saprissa y esperemos en estos días terminar la renovación. Ya nos dimos el acuerdo y ojalá quedarme bastantes años en esta institución”, expresó Brenes.