Nicaragua vs Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal dan el histórico partido de eliminatoria mundialista?

La Selección Nacional tendrá un complicado juego contra Nicaragua para el camino al Mundial 2026. (Concacaf.com/Fotografía)

Este viernes empieza una nueva fecha FIFA para la Selección Nacional en un complicado partido contra la representación de Nicaragua.

La Sele jugará la noche de este viernes cuando enfrente a los pinoleros en un duelo del que se ha hablado mucho afuera de la cancha.

Aunque los dirigidos por Miguel Herrera llegan como favoritos para llevarse los tres puntos, en el fútbol todo puede pasar y más con el crecimiento que ha tenido el fútbol en el país vecino durante los últimos años.

LEA MÁS: Así respondió Miguel “Piojo” Herrera a los ataques que le hizo el técnico de Nicaragua

El partido será en territorio nicaragüense y está pactado para las 8 de la noche.

Los ticos que no cruzaron la frontera tienen la oportunidad de ver el encuentro por la señal de Repretel canal 6 y Teletica canal 7, en ambos canales la previa iniciará alrededor de las 6 p. m.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua le bajó el piso a Keylor Navas de una forma sorprendente