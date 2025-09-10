Costa Rica enfrenta a Haití: Fedefútbol explica el enredo con Francisco Calvo y por qué no podrá jugar

Francisco Calvo se pierde el partido ante Haití por un despite que hasta este lunes se enteraron en la Fedefútbol (Fedefútbol/Fedefútbol)

Un enredo que raya casi en lo insólito provocó que Francisco Calvo se pierda el partido de esta noche entre Costa Rica y Haití en el Estadio Nacional en La Sabana.

Sucede que la Fedefútbol se dio cuenta hasta este lunes ya avanzada la tarde que uno de sus capitanes se perdería el choque ante los caribeños por acumular dos tarjetas amarillas durante la eliminatoria rumbo al mundial de Norteamérica 2026.

A muchos sorprende que un detalle tan importante se le haya escapado en la Federación y que se enteraran a un poco más de 24 horas del partido, por lo que tuvieron que sacar de convocatoria a Calvo y en su lugar llamar a Guillermo Villalobos.

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, explicó en el estadio a Deportes Repretel que el error se dio porque no les llegó una notifiación a tiempo.

Gustavo Araya explicó qué sucedió en el caso de Francisco Calvo en el partido ante Haití. (Jose Cordero)

“Lo que sucedió es que el correo de FIFA en el que hace el anuncio del tema, si bien es cierto FIFA lo envió, no llegó nunca a nuestro servidor, se lo mostramos a FIFA y ya resolvimos el problema.

“Había una discusión si se completaban las dos tarjetas amarillas o no, pero al final FIFA nos envió el correo y por eso es que se tomó la determinación”, comentó.

Calvo fue amonestado ante Nicaragua el viernes anterior y si hubiera jugado en esa condición ante Haití, la Fedefútbol se hubiera metido en un serio problema por el cual incluso hubiera perdido los puntos del partido.

