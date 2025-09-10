Costa Rica vs Haití: Miguel Herrera escuchó a la afición y tomó importante decisión en su once inicial

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, escuchó las voces y quejas de muchos al dejar en el banquillo a uno de los jugadores más cuestionados de la Tricolor, el volante Brandon Aguilera.

Miguel Herrera le cobró el partido en Nicaragua a Brandon Aguilera y lo dejó en el banquillo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El Bebote no será titular para enfrentrar a los caribeños, decisión con la que el Piojo ratificó su pensar luego de que este lunes aseguró que ante Nicaragua el 10 le quedó debiendo y puede dar más. Este martes, en su lugar, jugará Kenneth Vargas.

Brandon Aguilera quedó fuera de la alineación titular para este martes. (IAN MAULE/Getty Images via AFP)

La Sele saldrá a la cancha con Keylor Navas, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, que tomó el lugar de Francisco Calvo, afuera por acumulación de amonestaciones; Joseph Mora, Carlos Mora, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

La Fedefútbol aún no ha publicado las alineaciones de manera oficial, sin embargo, periodistas como Everardo Herrera las tienen y las publicaron anticipadamente.

Las dos figuras que se acaban de incorporar a la Sele, como Anthony Hernández y Guillermo Villalobos, quedaron en banca.

