Torneo Nacional

Costa Rica vs Haití: Miguel Herrera escuchó a la afición y tomó importante decisión en su once inicial

Miguel Herrera sacó de la alineación de Costa Rica para enfrentar a Haití a uno de los jugadores más señalados

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, escuchó las voces y quejas de muchos al dejar en el banquillo a uno de los jugadores más cuestionados de la Tricolor, el volante Brandon Aguilera.

Conferencia de prensa
Miguel Herrera le cobró el partido en Nicaragua a Brandon Aguilera y lo dejó en el banquillo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El Bebote no será titular para enfrentrar a los caribeños, decisión con la que el Piojo ratificó su pensar luego de que este lunes aseguró que ante Nicaragua el 10 le quedó debiendo y puede dar más. Este martes, en su lugar, jugará Kenneth Vargas.

Las críticas a Brandon Aguilera vienen desde la Copa Oro; aquí, cobra un tiro de esquina en el partido entre la Selección de Costa Rica y la de México.
Brandon Aguilera quedó fuera de la alineación titular para este martes. (IAN MAULE/Getty Images via AFP)

La Sele saldrá a la cancha con Keylor Navas, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, que tomó el lugar de Francisco Calvo, afuera por acumulación de amonestaciones; Joseph Mora, Carlos Mora, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

LEA MÁS: Miguel Herrera explicó por qué no convoca a Celso Borges ni a Joel Campbell a la Selección

La Fedefútbol aún no ha publicado las alineaciones de manera oficial, sin embargo, periodistas como Everardo Herrera las tienen y las publicaron anticipadamente.

Las dos figuras que se acaban de incorporar a la Sele, como Anthony Hernández y Guillermo Villalobos, quedaron en banca.

LEA MÁS: Esta es la árbitra que pitará el Costa Rica vs Haití, una histórica del fútbol

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Costa Rica vs HaitíMiguel HerreraBrandon AguileraCosta Rica
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.