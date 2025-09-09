Esta es la árbitra que pitará el Costa Rica vs Haití, una histórica del fútbol

Mary Victoria Penso, conocida como Tori Penso, impartirá justicia este miércoles en el juego Costa Rica vs Haití, que se jugará en el estadio Nacional, a partir de las 8 de la noche.

El trío arbitral femenino reconoció este lunes la cancha del Nacional. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Esta noche será histórica pues el trío arbitral está compuesto por mujeres, además de Penso, estarán Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

Eso sí, en el VAR estará a cargo del árbitro estadounidense Allen Chapman.

Penso está casada con Chris Penso, con quien forma un matrimonio singular: ambos son árbitros profesionales, tienen tres hijas, y su vida gira en torno al fútbol.

En el Mundial de Clubes, solo una de ellos estuvo sobre el césped, arbitrando partidos y fue Tori.

La linda familia de los Penso. (FB Chris Penso/FB Chris Penso)

Tori es la única mujer central entre los 117 oficiales designados en el Mundial de Clubes, dirigió el Borussia Dortmund vs. Ulsan. También pitó el Juventus vs. Al Ain, destacando con aplomo en un mundo históricamente masculino.

LEA MÁS: El trabajo silencioso de un hombre está detrás del éxito del líder Puntarenas FC

En redes sociales, los Penso se muestran como una familia unida y feliz, junto con sus hijas Piper Kai, Jovie Birch y Brinley Finn.

En la final del Mundial femenino, la familia estuvo apoyando a la mamá. (IG Tori Penso/IG Tori Penso)

La historia de amor comenzó en medio de silbatos y tarjetas. Según un reportaje de FIFA.com, fue el arbitraje lo que los unió, cuando Tori dejó su trabajo en publicidad para enfocarse en el silbato que aunque también lo hacía, no era tan en serio.

Tori Penso en el juego de este miércoles entre Borussia Dortmund y el Ulsan. (AFP/AFP )

“La gota que rebalsó el vaso fue el Mundial de Francia 2019, con mi hija menor aún en brazos. Sabía que no podía mantener ambas actividades, y tomé la decisión con apoyo de mi familia. El arbitraje me ha dado más de lo que podía imaginar”, dijo Tori.

LEA MÁS: El VAR mete menos la cuchara en los partidos, pero los árbitros siguen pintados

Chris y Tori Penso comparten el amor y el fútbol. (IG Tori Penso/IG Tori Penso)

Mientras ella dirige partidos de talla mundial, Chris aporta desde casa como oficial VAR FIFA, rol que también ejerce en la MLS. “Sus consejos me ayudan a sumar otra perspectiva”, dice ella.

LEA MÁS: Arbitraje comete una enorme injusticia en el juego Alajuelense ante Herediano

Son una familia muy particular. (IG Tori Penso/IG Tori Penso)

Un matrimonio de árbitros, una familia de cinco, y una historia que demuestra que el fútbol también se vive en pareja y que ella, hoy la verá toda Costa Rica.