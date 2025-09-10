Francisco Calvo se desmarca del mensajes de otros en la Selección y habla claro tras empate con Haití

Francisco Calvo, jugador de la Selección Nacional, reconoció que la Tricolor no está nada bien. Instagram Francisco Calvo. (Instagram Francisco Calvo./Instagram Francisco Calvo.)

Francisco Calvo, defensor de la Selección Nacional, reconoció que el equipo no está bien y hay mucho por mejorar si Costa Rica quiere avanzar a la Copa del Mundo del 2026.

En su cuenta de Instagram, el también capitán de la Tricolor envió un mensaje luego del empate 3-3 ante Haití. Calvo no jugó por acumulación de tarjetas amarillas y vio el partido en uno de los palcos del estadio Nacional, junto al defensor Santiago van der Putten, quien está lesionado.

“Hoy reconocemos que no todo lo hicimos bien, cometimos errores, fallamos en algunos intentos y tenemos muchas cosas por mejorar. Pero también entendemos que la autocrítica es el primer paso para crecer.

LEA MÁS: Fotos muestran la frustración de Keylor Navas tras el empate de la Selección de Costa Rica ante Haití

“Cada tropiezo nos enseña, cada caída nos da más razones para levantarnos. Yo decido trabajar más y confiar que lograremos el objetivo como grupo”, destacó.

El mensaje de Calvo contrasta con el de jugadores como Josimar Alcócer, quien afirmó que la Sele viene haciendo las cosas bien.

En este momento, Costa Rica ocupa el segundo lugar del grupo C.

En la tabla, Honduras es líder con cuatro unidades y mejor diferencia de gol (+2), mientras que la Tricolor ocupa la segunda casilla con dos puntos, la misma cantidad que Haití, ambos con diferencia de cero, pero los ticos tienen cuatro goles a favor y los caribeños tres, Nicaragua es último con una unidad.

LEA MÁS: Periodista de Deportivas Columbia usó una fuerte palabra para calificar a los jugadores de la Sele